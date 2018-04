Slovensko chce predsedať prestížnemu zasadaniu: Bude to česť, ale nie zadarmo

O predsedníctvo MCM v roku 2019 sa zatiaľ žiadna iná členská krajina neuchádza. Slovensko je ochotné na predsedníctvo vyčleniť 410-tisíc eur. Vyplýva to z materiálu o kandidatúre Slovenska na predsedníctvo zasadnutia Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na ministerskej úrovni v roku 2019, ktorý ešte minulý rok predložil do medzirezortného pripomienkového konania rezort diplomacie a čaká na prerokovanie vládou. V roku 2001, tesne po vstupe do organizácie, bolo Slovensko podpredsedom Ministerského zasadnutia Rady OECD.

Rada OECD zasadá spravidla raz za mesiac na úrovni vedúcich stálych misií a raz ročne, obyčajne v júni, na úrovni ministrov, ide o Ministerské zasadnutie Rady OECD (MCM - Ministerial Council Meeting). Cieľom ministerského zasadnutia je diskutovať o kľúčových témach a stanoviť priority práce OECD na nadchádzajúci rok. Ide o dvojdňové podujatie, ktorému predchádza Fórum OECD. Na fórach sa zúčastňujú účastníci z desiatok krajín - ministri, zástupcovia podnikateľskej sféry či akademickej komunity. Predsednícka krajina MCM musí zabezpečiť na fóre aj adekvátne reprezentatívne zastúpenie z vlastnej krajiny. Zároveň sa očakáva, že predsednícka krajina poskytne dobrovoľný príspevok na organizáciu Fóra OECD. Podľa materiálu Chile v roku 2016 poskytlo 81-tisíc eur, vlani dalo Dánsko 50-tisíc eur.

Na to, aby bolo predsedníctvo úspešné, treba zabezpečiť a posilniť personálnu a odbornú stabilitu vyslaných diplomatov pri Stálej misii pri OECD v Paríži, ako aj posilniť riadiaci odbor v ústredí, vytvoriť koordinačný orgán na zabezpečenie obsahovej náplne, organizácie a logistiky pod vedením rezortu diplomacie. Peniaze potrebné na zabezpečenie predsedníctva vo výške 410-tisíc eur budú použité najmä na poskytnutie dobrovoľného príspevku na fórum OECD, na posilnenie personálu, logistické zabezpečenie a kultúrno-prezentačné aktivity.

Predsednícka krajina MCM pripravuje návrh Vyhlásenia Ministerského zasadnutia Rady OECD, ktorý sa následne konzultuje so Sekretariátom OECD. Dokument je negociovaný na úrovni zástupcov stálych predstaviteľov členských krajín, kým sa nedosiahne konsenzus, ktorý schvália ministri. Predsednícka krajina takisto pripravuje zo zasadnutia MCM dokument, ktorý odráža iba pohľad predsedníckej krajiny.

Slovenská republika je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj so sídlom v Paríži od roku 2000. OECD je medzinárodnou organizáciou, ktorá má 35 členských krajín. Organizácia pravidelne vypracúva a publikuje odborné štúdie a ekonomické analýzy členských a partnerských krajín. Na čele sekretariátu stojí od roku 2006 generálny tajomník Ángel Gurría.