Sulík chcel ísť nakupovať počas sviatkov: Kritizoval zatvorenie obchodov, Slováci mu naložili

BRATISLAVA - Ak by mal možnosť, toto by zmenil hneď. Predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi sa zatvorenie obchodov počas sviatkov nepáči a na Facebooku to dal aj poriadne najavo. Tisíckam Slovákov sa však jeho slová nepozdávali a adresovali mu jasný odkaz - trochu empatie by nezaškodilo.

Všetko sa to začalo statusom, ktorý Sulík zverejnil počas Veľkého piatka. „Chceli ste si dnes kúpiť teplé rožky? Zabudnite!" hlása liberál. O tom, že sú obchody počas sviatkov zatvorené, vraj rozhodli poslanci, ktorí si myslia, že lepšie než sami Slováci práve oni vedia, ako by mali obyvatelia krajiny žiť.

„Hej, poznám tú „prúpovídku”, že musíme chrániť vykorisťovanú predavačku v Tescu. To je, samozrejme, blud," tvrdí Sulík, podľa ktorého má predavačka možnosť ísť pracovať inam, ak jej nevyhovuje práca vo sviatok a s príplatkom.

Bojovník za slobodu jednotlivca

Vo svojom statuse sa pozastavil aj nad tým, prečo sa nechránia aj čašníčky, pumpárky či sestričky, ktoré musia počas sviatkov pracovať. Podľa šéfa SaS ide o to, že politici chceli ľuďom zakázať nakupovať.

„My, bojovníci za slobodu jednotlivca, vravíme, aby si vo svoj voľný deň každý robil, čo chce," vysvetľuje a dodáva, že ak to bude v možnostiach, tento zákaz zrušia, pretože „sloboda je najkrajšia vec vôbec".

Tvrdé reakcie

Príspevok však vyvolal rozporuplné reakcie. Nie všetci totiž so Sulíkom súhlasia. „Ja s tým vôbec nemám problém, pán Sulík. Mohla by platiť ešte aj nedeľa," tvrdí Juraj. „Myslím, že tam tiež pracuje matka či otec. Vás a vašu rodinu by som tam zamestnal a pokojne za tých podmienok, čo tam tí pracovníci majú! Nemecko, Rakúsko, iné majú otvorené?" argumentuje.

Politik na to reagoval slovami, že keď s tým problém nemá, má ostať doma - on vraj nevraví, že musí ísť každý vo sviatok nakupovať. Pýta sa, prečo bráni jemu. „Prečo nemôžem ísť konkrétne dnes s mojou 8-ročnou dcérou v kľude do hračkárstva a niečo jej kúpiť?" píše Sulík s dodatkom, že inokedy nemá čas a teraz nemá možnosť.

Sulíkov status okomentovala aj Katarína. Tá tvrdí, že je rada, že o tom nerozhodoval práve on. „O chvíľu odchádzame s rodinou na výlet. Vďaka vášmu názoru by sme za normálnych okolností sedeli ja a syn doma a manžel ťukal v kase do 22:00, aby si vám podobní naplnili chladničky a bruchá o jeden deň v roku naviac," tvrdí a dodáva, že nie každý má voľbu zmeny zamestnania. „Trošku empatie by nezaškodilo," uzatvára.

Štát by sa do toho miešať nemal

Utíšiť búrku sa liberál pokúsil v nedeľu. V ďalšom statuse uviedol, že si prečítal pár stoviek komentárov, v ktorých sa vraj opakovali tri dôvody, prečo zatvoriť obchody vo sviatok - ochrana predavačiek, oddych ľudí v prírode a fakt, že sa dá nakúpiť aj deň pred.

Sulík vysvetľuje, že zatvorenie obchodov na pár dní v roku nie je najväčší problém, považuje diskusiu za dôležitú pre spoločnosť. „Ide o to, či ľudia sú schopní o sebe rozhodovať sami alebo či im má štát diktovať, kedy musia robiť a kedy musia oddychovať," napísal. Tvrdí, že štát by sa do toho, či musia byť obchody otvorené cez sviatky, miešať nemal.

Diktovanie ako máme žiť

K prvému argumentu Sulík uviedol, že sa určite nájdu aj čašníčky, pumpárky či kuchárky, ktoré by tiež rady nešli počas sviatku do roboty. „A naopak, nájdu sa aj také predavačky, ktoré práve vo sviatok pracovať chcú, lebo zarobia okrem platu aj príplatok za sviatok," hovorí a dodáva, že žiadna predavačka nepracuje, lebo ju k tomu niekto donútil. V dnešnej dobe podľa neho nie je problém zmeniť prácu, ak jej práca počas sviatkov alebo v nedeľu prekáža.

Sulík taktiež tvrdí, že ľudia do prírody môžu ísť, aj keď sú obchody otvorené. „Opäť sme totiž pri otázke, či štát má ľuďom diktovať, kedy nesmú nakupovať. Ak áno, potom automaticky súhlasíme s tým, že ľudia nie sú dostatočne svojprávni a nakupovanie vo sviatok im treba zakázať," hovorí. Pýta sa ale, prečo nie sme dôslední a uvádza ďalšie možnosti, ako môže štát regulovať občanov zákazmi, ktorými bude diktovať, ako máme žiť.

Prečo to tak musí byť?

„Určite sa dá nakúpiť aj deň pred sviatkom, existujú predsa mrazničky a chladničky a existujú aj domáce pekárničky a aj tie rožky vedia byť vo sviatok čerstvé a teplé. Ale tak otázka nestojí. Otázka je, prečo to tak musí byť? Prečo musím nakúpiť deň pred sviatkom ale do kina môžem ísť aj vo sviatok, rovnako do reštaurácie, cukrárne či kaviarne?" pýta sa v súvislosti s tretím argumentom.

Keďže si Slováci navyše môžu odskočiť do obchodov v zahraničí, nevie, čo sa týmto dosiahlo. Sulík v tom vidí najmä obmedzenie osobnej slobody. „Ja viem, kvôli tým pár sviatkom sa svet nezrúti, ale nepodceňujte to. Štát kradne slobodu po krôčikoch, zato s obrovskou vytrvalosťou," upozorňuje na záver.