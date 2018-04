Admin policajnej stránky opäť prestrelil: FOTO Vlna kritiky, zmazané komentáre

BRATISLAVA - Admin na Facebooku polície Slovenskej republiky si zrejme povedal, že keď je dnes 1. apríl, tak to poriadne využije. Zdá sa však, že pri poslednom príspevku, ktorý mal byť pravdepodobne vtipný, prestrelil. Spustila sa naňho vlna kritiky v komentároch, ktoré musel admin pracne mazať.

Príležitosť urobiť si srandu zo svojich fanúšikov na 1. apríla nevynechal ani admin na facebookovej stránke Polícia Slovenskej republiky. Začalo to nevinne, príspevkom o meraní rýchlosti lietadiel na zemi. Mnohí jeho vtip pochopili, no našli sa aj takí, ktorí to zobrali vážne.

Samozrejme, našli sa aj komentáre, ktoré neboli veľmi lichotivé, tie však na stránke už nenájdete. Možno práve to motivovalo admina spraviť ďalší vtipný obrázok, ktorým ale, zdá sa, poriadne prestrelil.

Komentár narážal na to, že zavraždený Ján Kuciak podal trestné oznámenie na podnikateľa Mariána Kočnera. To si polícia pohadzovala 44 dní, pričom, podľa Kočnerových slov, ho vo veci ani nevypočula.