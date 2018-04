MIMORIADNE Šokujúce priznanie: Zneužitá bola väčšina užívateľov Facebooku

WASHINGTON/SAN FRANCISCO - Identita a ďalšie osobné údaje väčšiny z viac ako dvoch miliárd užívateľov facebooku sa mohli dostať do nepovolaných rúk. Na svojom blogu to oznámila spoločnosť Facebook, ktorá rovnomennú sieť prevádzkuje. Facebook doteraz umožňoval hľadať osoby podľa e-mailu či telefónu, čo mohli takzvaní zberači dát zneužiť. Táto funkcia je od stredy zablokovaná.

"Až do dneška ľudia mohli zadať telefónne číslo či e-mail inej osoby do vyhľadávača facebooku, čo im pomohlo ich nájsť. Bolo to veľmi praktické pri hľadaní priateľov v jazykoch, v ktorých je komplikované vypísať celé meno, alebo v prípadoch, že ľudia majú rovnaké mená," napísal v stredu na blogu technologický riaditeľ podniku Mike Schroepfer. Dodal ale, že túto funkciu na získanie dát z verejnej časti profilov mohli zneužiť zberači dát.

Zberači dát vďaka e-mailovým adresám a telefónnym číslam, ktoré si medzi sebou hackeri vymieňajú či ktoré sú na internete dostupné, mohli pomocou spomínanej aplikácie facebooku získať mená osôb a ďalšie osobné informácie, ako sú miesto bydliska alebo zamestnania. Vždy však záležalo na tom, aké údaje o sebe konkrétny užívateľ na verejnej časti profilu uviedol.

"Vzhľadom na rozsah a prepracovanosti aktivity, ktorú sme zaznamenali, si myslíme, že verejné profily väčšiny užívateľov facebooku mohli byť takto preskúmané," uviedol Schroepfer.

Odhady zasiahnutých sa zvyšujú

Škandál okolo úniku osobných údajov facebookových užívateľov zrejme zasiahol o milióny ľudí viac ako sa predpokladalo. Podľa spravodajskej televízie BBC sa najprv hovorilo 50 miliónoch používateľov, ktorých osobné dáta z Facebooku neoprávnene získala spoločnosť Cambridge Analytica a následne údajne použila na ovplyvnenie prezidentských volieb.

Zmena v ochrane osobných údajov

Ako v stredu uviedla agentúra AP, o počte až 87 miliónov zasiahnutých používateľov informovala samotná sociálna sieť, ktorej šéf Mark Zuckerberg bude 11. apríla svedčiť pred americkým kongresovým výborom a vysvetľovať úlohu svojej spoločnosti pri úniku osobných dát.

Facebook v týchto dňoch taktiež prišiel aj so zmenami v ochrane osobných údajov jeho používateľov, na základe ktorých by sa malo zamedziť podobným únikom.

Cambridge Analytica

Sociálna sieť čelí kritike už niekoľko týždňov, odkedy informátor z analytickej firmy Cambridge Analytica prišiel s tvrdením, že spoločnosť získala údaje používateľov na to, aby pomohla v amerických prezidentských voľbách zvíťaziť Donaldovi Trumpovi.

Cambridge Analytica pracovala pre Trumpovu kampaň. Spoločnosť, čiastočne sponzorovaná Trumpovým stúpencom a finančníkom Robertom Mercerom, kombinovala užívateľské dáta s voličskými informáciami.

Podľa stanice BBC sa tak dialo prostredníctvom aplikácie s názvom This Is Your Digital Life, ktorú si stiahlo približne 305.000 ľudí. Predošlé odhady hovorili o približne 200.000 používateľov.

Facebook ako nástroj politického boja

Bližšie informácie o zasiahnutých používateľoch zverejnil podľa BBC vo svojom blogu Mike Schroepfer, technologický riaditeľ Facebooku. Na základe jeho tvrdení sa škandál s uniknutými dátami týka prevažne amerických užívateľov sociálnej siete.

Facebook, na ktorom sú zaregistrované dve miliardy ľudí, je v súčasnosti jedným z hlavných nástrojov politického boja a spojenia kandidátov so svojimi voličmi. Sociálna sieť sa od kauzy Cambridge Analytica usiluje o zlepšenie svojho verejného imidžu a opätovné nastolenie dôvery svojich užívateľov, uvádza britské médium.