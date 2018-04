Žilinskí leteckí záchranári v nasadení: Zásahy pri akútnych infarktoch, chlapca privalil strom

V dopoludňajších hodinách boli leteckí záchranári požiadaní o transport pre pacienta s kardiálnym zlyhaním z nemocnice v Liptovskom Mikuláši na vyššie špecializované pracovisko – Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici.

Popoludní prišla výzva o pomoc pre 88-ročného muža do obce Štiavnik v okrese Bytča, ktorý doma náhle skolaboval a upadol do bezvedomia. "Na mieste ho musela resuscitovať rýchla zdravotná pomoc, následne v oživovaní pokračoval aj lekár leteckých záchranárov. Muža previezli na futbalové ihrisko, kde bol preložený na palubu vrtuľníka a na umelej pľúcnej ventilácii ho v stabilizovanom stave previezli do Univerzitnej nemocnice v Martine," uviedla Hopjaková.

Pomoc leteckých záchranárov potreboval v pondelok aj šesťročný chlapec, ktorého v lesnom teréne v obci Zázrivá, okres Dolný Kubín, privalil strom, následkom čoho utrpel poranenie hlavy a chrbtice a bolo uňho podozrenie na vnútrobrušné poranenie. Záchranársky vrtuľník pristál na lúke v blízkosti miesta udalosti.

"Lekár leteckých záchranárov si do svojej starostlivosti prevzal malého pacienta od rýchlej zdravotnej pomoci, poskytol mu ďalšie neodkladné zdravotné ošetrenie a po preložení na palubu ho leteckí záchranári v stabilizovanom stave previezli na Detské oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny do Univerzitnej nemocnice v Martine," uzavrela Hopjaková.