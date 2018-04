ROZHOVOR s dopravnou psychologičkou: Pravda o vybrzďovačoch a rozdiely medzi ženami a mužmi

BRATISLAVA – Hustá premávka, kilometrové kolóny a nervozita vodičov. To všetko sa v dnešnej dobe považuje za bežnú prax. Dopravná psychologička Miroslava Muráriková nám povedala, čo všetko vplýva na psychiku vodičov a prečo vzniká toľko nehôd. Otvorene prehovorila aj o zmýšľaní vybrzďovačov a objasnila dôvody, prečo si muži kupujú motorky a ženy jazdia v terénnych vozidlách. Budete prekvapení, prečo je tomu tak.

Ak by ste mali porovnať súčasnú dopravnú situáciu s tou, ktorá bola na Slovensku pred piatimi rokmi, do akej miery sa zmenilo správanie vodičov?

Okrem toho, že premávka je hustejšia a diaľnice nepribúdajú, vodiči sú ovplyvňovaní aj komplikovanou spoločenskou klímou a zložitými pracovnými podmienkami. V priebehu rokov sa učia aj defenzívnej, teda ohľaduplnejšej jazde. Šoférovanie je pomerne jednoduchá činnosť, no výrazne sa v tejto činnosti odzrkadľuje osobnosť vodiča a podľa toho sa v premávke správa.

V dnešnej dobe sú autá oveľa bezpečnejšie, než tomu bolo kedysi. Je práve toto jeden z faktorov, prečo ľudia jazdia rýchlejšie a porušujú dopravné predpisy? Spoliehajú sa na lepšiu výbavu?

Bezpečnejšie a kvalitnejšie autá umožňujú komfortnejšiu jazdu a zvyšujú pocit bezpečia a istoty na ceste. Môžu navádzať na väčšiu rýchlosť. Zvládnu aj zložitejší terén. Hlavným faktorom porušovania predpisov, (samozrejme pokiaľ sa vodič nepomýli alebo je menej skúsený) a bezohľadnej jazdy je vždy osobnostná a sociálna úroveň vodiča.

Prečo si obzvlášť ženy kupujú terénne modely áut? Okrem pocitu bezpečnosti, je v tom aj podnet vyrovnať sa silným mužom? Alebo myslia aj do budúcna, a na miesto pre kočík?

Všetko, čo ste vymenovali je správne. Mnohé sa vo veľkom aute cítia bezpečnejšie, kompenzujú tým fyzickú prevahu mužov, ale je to aj taká pojazdná obývačka pre deti a všetko vybavenie. Niekedy je to spôsob predvádzania sa, ale niekedy len obyčajná preferencia a záľuba vo väčších terénnych autách a samozrejme, že mnohokrát je to nevyhnutnosť v rámci väčšej rodiny, ako aj možnosť dostať sa k svojmu obydliu v menej pojazdnom teréne.

Ak by ste mali posúdiť vkus mužov, platí čím krajšie tým lepšie? Potrebujú si muži pohladkať svoje ego drahým autom? Cítia sa v ňom atraktívnejšie?

Atraktivita mužov je v priamej súvislosti s ich úspešnosťou, šarmom, zmyslom pre humor a dobrou povahou. Pracovne úspešní muži, ktorí sú charakterovo stabilní si vyberajú autá podľa praktickosti, užitočnosti, aktuálnej potreby a kvality. Túžba predviesť sa autom je príznačnejšia pre mladých alebo "rýchlo zbohatnutých". Nahrádzajú si tým iné nedostatky. Snažia sa zaujať a zvýšiť svoj status. Je aj kategória mužov, pre ktorých sú zaujímavé drahé autá zo športových, či pracovných dôvodov alebo v rámci záľuby. Niekedy je to plnenie si snov alebo zhmotnenie si iba sám pre seba svoju finančnú nezávislosť a urobiť si radosť z toho, že sa mu darí. No a niekedy je to naozaj len o pohladkaní si krehkého a neistého ega.

V čom sa odlišuje správanie muža a ženy za volantom?

Medzi mužmi a ženami v správaní za volantom nie sú až také rozdiely, ako je to v rámci individualít. Dokonca, obe pohlavia hrešia za volantom rovnako. Ženy viac vyžadujú podporu od mužov pri šoférovaní, pri orientácií sa v priestore, pri riešení technických problémov. Dobrí muži im to radi poskytnú, pretože sa takto dopĺňame a sme si navzájom potrební. Pre mužov je dôležité vedieť si poradiť sám. V šoférovaní sa prejavujeme podľa toho, čo sa v našom samotnom jadre skrýva. Je to jednoduchá zautomatizovaná činnosť, ktorá si vyžaduje pozornosť a schopnosť rýchlo vyhodnocovať situáciu.

Dopravná psychlogička Miroslava Muráriková z ambulancie PSYCHOLUX

Pokiaľ ide o povahu, psychologička tvrdí, že bez ohľadu na pohlavie sú vodiči priateľskí, bezprostrední, vyrovnaní, neurotickí, neistí či dokonca prchkí. Niektorí sú aj sebeckí a arogantní. Správne vyhodnocovanie situácií ovplyvňuje okrem skúseností aj miera úrovne vrodeného intelektu, teda zdravého sedliackeho rozumu a schopnosť interakcie s ostatnými účastníkmi dopravnej premávky.

Dodnes platí, že takmer každý muž túži vlastniť motorku. Je to kvôli pocitu slobody, či je za tým aj iný psychologický aspekt?

Motorka symbolizuje slobodu, únik, ale aj riziko, teda nevyhnutne aj odvahu. Keď sa rozprávam s motorkármi, tak je to skôr koníček, záľuba, spôsob relaxu a odpútania sa od stereotypie života. Pokiaľ je to v rovine túžby, tak to môže byť prenesená symbolika oslobodenia sa v rýchlosti, potvrdenia mužnosti. Motorka má v sebe krásu, silu, rýchlosť, slobodu, nezávislosť a rebéliu.

Prečo vodiči automaticky spomalia pri pohľade na mestskú políciu?

Policajti prezentujú autoritu spojenú s mocou. Môžu kontrolovať, sankcionovať a rozdávať pokuty. Sú ako nebezpeční rybári a vodiči sú ako húf rybičiek. Vodiči sa snažia potencionálnej hrozbe v policajnom aute alebo v uniforme inštinktívne vyhnúť. Je to aj tým, že majú právomoc kedykoľvek zastaviť vodiča v rámci kontroly. Pri pohľade na nich sa automaticky spusti kontrolka v hlave, zvýši sa opatrnosť a uberá sa plyn.

Aký je váš názor na „vybrzďovačov“?

Ľudia obdarení hlúposťou, žiadnym talentom s pocitom nedocenenia, žijúci vo vlastnej zabrzdenosti. Za volantom majú kúsok škodoradosti, že môžu aj iných zabrzdiť, poškodiť, ohroziť alebo zastrašiť. Psychologička skonštatovala, že je to forma zábavy vagabundov.

Čo by ste dnešným uponáhľaným vodičom odporučili, aby zredukovali svoj stres na vozovke?

Zmenou celospoločenskej klímy, zlepšením pracovných podmienok a uvoľnením napätia môžeme pochopiť skutočnosť života a jeho hodnôt. Zamerať sa na to, čo je pekné a je toho dosť. Neprehliadať jednoduché a dobré veci v živote. Vystúpiť zo svojej prízemnosti a trápení do výšin a vnímať dianie svojho života v súvislostiach. To sa prenesie aj do šoférovania, ktoré môže byť radostnejšie, pohodové, lebo hnať sa za niečím, čo nemá až takú cenu zrazu stratí zmysel.

Mladiství za volantom sú ako neriadené strely

Dopravnej psychologičky sme sa aj opýtali, prečo majú predovšetkým mladiství vodiči vo veku 18 až 25 rokov tendenciu viac porušovať cestné predpisy. Muráriková tvrdí, že je ta tým ich prirodzená nátura. Sú dynamickí, idealistickí a množstvo energie nezodpovedá ich skúsenostiam a rozhľadu. Často vraj veria, že im patrí celý svet a sú nesmrteľní. Okrem toho, že idú do situácií bez rozmyslu a hlavne rýchlo, často ide len o „frajerinu“ a predvádzanie sa. „Nepredvídajú a v tej rýchlej neopatrnosti sú niekedy až fatálne zaskočení novou skúsenosťou,“ dodala.

Ako povedala psychologička, nervózny a ponáhľajúci sa vodič môže byť aj v čase rannej špičky veľmi sústredený a správne vyhodnocovať dopravnú situáciu. Zdôraznila, že iné je, keď sa bezohľadný vodič snaží "myšičkami" a prudkým pridávaním a brzdením v zápchach všetkých obísť.

Podľa vášho názoru, dávajú sa dnes vodičské preukazy priskoro?

Nie. Tu je priama súvislosť s podmienkami v rodine a výchovou k zodpovednosti a rešpektovaniu nielen seba, ale aj ostatných.

Keď teraz nebudete brať do úvahy alkohol a omamné látky, kedy by si človek rozhodne nemal sadať za volant?

Keď je nevyspatý, príliš rozrušený, má bolesti alebo je chorý a cíti sa nekomfortne. Tiež po užití liekov, ktoré ovplyvňujú pozornosť a bdelosť.

Ak vodič zaviní nehodu alebo naopak je poškodený, vyhľadávajú vašu odbornú pomoc? Boja sa sadnúť opäť za volant?

Áno vyhľadávajú, pretože niekedy sa môže rozvinúť posttraumatická stresová porucha alebo sa stanú úzkostnejší, môžu trpieť nespavosťou alebo strácajú sebavedomie. Samozrejme, že ich to ovplyvňuje vo viacerých úrovniach života, nielen pri šoférovaní. V terapii hľadáme oslobodenie od spletí trápenia a strachov. Je potrebné spracovať zlé zážitky z minulosti a s ľahkosťou, bez obáv sa zaradiť do premávky.

Rozčúlite sa občas aj vy za volantom?

Mám prevažne šťastie na tých správnych a priateľských vodičov. Tí bezohľadní sa rýchlo stratia z dosahu. Málokedy sa rozčúlim a keď, tak je to zoči-voči primitívnej bezohľadnosti zmiešanej s hlúposťou. Našťastie je to len okamih, lebo treba jednoducho prijať fakt, že sme rôzni.