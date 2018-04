Zamestnaní dôchodcovia budú od apríla poberať vyššiu penziu: Niektorí zmenu nepocítia

BRATISLAVA – Počet pracujúcich dôchodcov na Slovensku rapídne vzrástol. V nasledujúcom kalendárnom mesiaci dostanú vyplatenú vyššiu penziu. Sociálna poisťovňa informovala, že o zvýšenie dôchodku netreba žiadať. Občanom v dôchodkovom veku ho zvýši automaticky, a to spätne od 1. januára tohto roka.

Dnes už nie je výnimkou, ak si dôchodca privyrába na svoje živobytie. Sociálna poisťovňa uviedla, že všetkým dôchodcom, ktorý boli v minulom roku zamestnaní, automaticky zvýši starobný dôchodok za obdobie dôchodkového poistenia získaného v roku 2017. Znamená to, že v apríli dostanú vyplatenú vyššiu penziu za to, že v predchádzajúcom roku odvádzali odvody z príjmu. „O zvýšenie starobného dôchodku nie je potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok automaticky bez žiadosti dôchodcu, a to spätne od 1. januára 2018,“ informuje Ústredie Sociálnej poisťovne.

Inak na tom stoja dôchodcovia, ktorí vlani pracovali za minimálnu mzdu. Tí nemusia dostať vyššiu penziu. Sociálna poisťovňa dôchodcom, ktorí poberajú minimálny dôchodok najprv zvýši pôvodnú penziu, a následne ju porovná s tou minimálnou, ktorá platí od apríla 2018. Obe hodnoty poisťovňa porovná a dôchodca bude poberať tú vyššiu.

Výhodou je, že o zvýšenie sa nemusí žiadať. Sociálna poisťovňa o zvýšení starobného dôchodku rozhodne do 31. marca 2018 písomným rozhodnutím, ktoré zašle dôchodcovi.

Zvýšenú penziu začne Sociálna poisťovňa vyplácať od tohto apríla. „Súčasne dôchodca dostane doplatok za obdobie od 1. januára 2018 do dňa splatnosti dôchodku v apríli 2018,“ vysvetlila.