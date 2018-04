Veľká úspora času počas dopravnej špičky: Integrovaná doprava v Bratislave má novú linku

"Možnosť cestovať na jeden lístok alebo električenku bude znamenať pre cestujúcich významnú ekonomickú úsporu, ale aj skrátenie času cesty. Pri porovnaní jazdnej doby trolejbusu č. 201 a vlakovej linky S70 v úseku z Vrakune na hlavnú stanicu ušetria v čase dopravnej špičky cestujúci vo vlaku aj viac ako 30 minút," upozornil Martin Žarnovický, koordinátor PR a komunikácie súkromného prepravcu.

Zvýraznil tiež efekt, ktorý by mala mať nová možnosť pre cestujúcich i na odľahčenie dopravnej situácie vo východnej časti Bratislavy, trpiacou tranzitom ľudí prichádzajúcich za prácou do hlavného mesta. RegioJet bude v rámci IDS BK obsluhovať zastávky Bratislava hlavná stanica, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov-zastávka a Kvetoslavov. V budúcnosti by na tejto trase mali pribudnúť dve nové zastávky Martinský cintorín a Ružinov.

Vlaková linka S70 bude v dopravnej špičke premávať trikrát za hodinu, mimo špičky raz za hodinu. Spoločnosť zároveň pre cestujúcich pripravila nové cestovné poriadky a informačné materiály s možnosťami prestupov na spoje v rámci bratislavskej MHD, ale tiež na regionálne autobusy a vlaky.