Nečakaný ZVRAT: Po mrazivom víkende príde teplotný šok, dnes rozkvitli aj snežienky!

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej sociálnej sieti informoval, že počas včerajšieho sneženia v rôznych lokalitách Slovenska, meteorológovia namerali výrazne rozdiely.

Dnešné februárové snežienky v Ružinove

„Na väčšine územia spadlo len od 1 do 5 mm a na východe zväčša dokonca menej ako 1 mm, prípadne sme tu žiadne zrážky nepozorovali. Naopak, najmä v Trenčianskom kraji a na rozhraní Nitrianskeho a Banskobystrického kraja boli zrážky miestami výrazne výdatnejšie. Napríklad Topoľčany hlásili úhrn 10 mm, Banská Štiavnica 13 mm a Ladzany v okrese Krupina dokonca až 17 mm,“ uviedol SHMÚ. Zároveň dodal, že kým v Bratislave na letisku napadol len 1 centimeter snehu, Podhájska v okrese Nové Zámky mala 8 cm a v Topoľčanoch bolo ráno dokonca až 15 centimetrov nového snehu.

Slovenskí meteorológovia zároveň podotkli, že do nasledujúceho štvrtka možno očakávať silné zrážky. „Je to ešte stále pomerne ďaleko na akceptovateľne presnú predpoveď, ale do štvrtka by na území Slovenska mohlo spadnúť miestami, a to najmä na juhozápade, aj viac ako 30 mm zrážok,“ informuje SHMÚ.

Výstrahy 1. stupňa pred poľadovicou platia od nedele 22:00 hodiny až do pondelka 7:00 hodiny. Výstraha bola vydaná pre okres Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Prešov, Sabinov a Bardejov.

PONDELOK

V noci bude jasno až polojasno, na severe a východe spočiatku miestami ešte zväčšená oblačnosť a ojedinele sneženie. V nižších polohách ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Najnižšia nočná teplota -4 až -9 stupňov Celzia, v horských dolinách a kotlinách miestami -10 až -15 stupňov Celzia. Spočiatku prevažne severný vietor do 5 metrov za sekundu (20 kilometrov za hodinu), postupne zoslabne.

Cez deň bude jasno až polojasno, v nižších polohách ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota +2 až +6 stupňov Celzia, na severe a pri nízkej oblačnosti a hmle väčšinou okolo nuly. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo -4 stupňov Celzia. Bezvetrie alebo len slabý vietor. Predpokladané množstvo zrážok počas noci do 1 milimetra (do 1 centimetra snehu).

UTOROK

Oblačno až zamračené, v noci spočiatku ešte zmenšená oblačnosť. V noci ojedinele, cez deň miestami, najmä na juhozápade, sneženie, v nížinách prechodne aj dážď so snehom. Najnižšia nočná teplota -2 až -8 stupňov Celzia, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Horehroní miestami -9 až -15 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota +2 až +6 stupňov Celzia, v dolinách a kotlinách miestami okolo 0 stupňov. Slabý premenlivý, na juhu západného a stredného Slovenska popoludní prevažne východný vietor 2 až 6 metrov za sekundu (5 až 20 kilometrov za hodinu).

STREDA

Oblačno až zamračené a na mnohých miestach sneženie, v nížinách aj dážď so snehom alebo dážď. Najnižšia nočná teplota +1 až -4 stupne Celzia, na severe miestami okolo -6 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota +1 až +5 stupňov, na severe miestami okolo -1 stupeň Celzia. Slabý premenlivý, na západnom Slovensku, v Žilinskom kraji a na východe postupne prevažne severný vietor 2 až 7 metrov za sekundu (5 až 25 kilometrov za hodinu), v nárazoch okolo 12 metrov za sekundu (45 kilometrov za hodinu) a možnosť tvorby snehových jazykov.

ŠTVRTOK

Oblačno až zamračené a na mnohých miestach sneženie, v nížinách aj dážď so snehom. Na severe menej zrážok a prechodne aj polooblačno. Najnižšia nočná teplota -1 až -7 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota -1 až 5 stupňov Celzia, na severe miestami aj chladnejšie. Veterno a ojedinele aj tvorba snehových jazykov.

PIATOK

Oblačno až zamračené a miestami sneženie. Postupne od severu ubúdanie oblačnosti a zrážok. Najnižšia nočná teplota -1 až -7 stupňov, na severe miestami okolo -9 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota -1 až +5 stupňov, na severe zväčša okolo -3 stupne Celzia. Veterno a ojedinele tvorba snehových jazykov.

​