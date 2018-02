Čaká nás mrazivý začiatok týždňa: Slovensko zasiahnu mínusové teploty a sneženie

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že v niektorých oblastiach Slovenska sa tento týždeň poriadne ochladí. Cez víkend mali hasiči na východe plné ruky práce. Husté sneženie skomplikovalo dopravu v niektorých dedinách. Sneženie hlásia aj na severe. Začiatok týždňa sa bude niesť v znamení mínusových teplôt. O výstrahách informoval portál shmu.sk

Cez víkend sa s výdatným snežením potrápili ľudia najmä na východe a severe Slovenska. Desiatky hasičov museli z ciest odpratať popadané stromy. Zdá sa, že nízke teploty budú pokračovať aj začiatkom týždňa.

V niektorých častiach poriadne prituhne

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na výrazný pokles teplôt v noci z pondelka (5.2.) na utorok (6.2.). Ide najmä o severné časti východného Slovenska a niektoré časti stredného Slovenska, kde môže teplota klesnúť až na -20 stupňov Celzia.

Vydaná výstraha prvého stupňa predbežne platí pre celý Prešovský kraj, ale tiež pre niektoré okresy Žilinského, Banskobystrického a Košického kraja. Podľa meteorológov sa v týchto miestach očakávajú nočné teploty okolo -15 až -20 stupňov Celzia. "Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch," uvádza SHMÚ. Výstraha platí od pondelka (5.2.) od 21.00 h do utorka (6.2.) do 8.00 h.

PONDELOK

V pondelok sa cez našu oblasť rozšíri výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Zo severovýchodu zasiahne najmä vo vyšších vrstvách tlaková níž so stredom nad európskou častou Ruska. Cez deň bude polooblačno, miestami zamračené. Na východe Slovenska miestami sneženie. Denné teploty sa budú pohybovať od -3 až po -10 stupňov na horách. V noci môže teplota klesnú na severe a východe na -7 až -10 stupňov.

UTOROK

V utorok bude situácia s počasím približne rovnaká. Výstrahy pred nízkymi teplotami budú platiť aj naďalej najmä pre sever a východ Slovenska. Bude jasno až polooblačno, miestami nízka oblačnosť a slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota bude -3 až -11 stupňov, v dolinách a kotlinách pri vyjasnení a snehovej pokrývke -12 až -20 st. Najvyššia denná teplota -3 až 2, v údoliach miestami okolo -5 st.

STREDA

Streda bude prevažne polooblačno, miestami nízka oblačnosť. Postupne sa od juhu zamračí. V noci bude ojedinele snežiť, cez deň však sneženie hrozí na mnohých miestach sneženie. V nížinách aj dážď so snehom alebo dážď. V noci teplota klesne na -3 až -14 stupňov. Najvyššia denná teplota -1 až +4 st. V niektorých oblastiach sa môžu tvoriť snehové jazyky.

ŠTVRTOK

Vo štvrtok sa zrejme mierne oteplí. Počasie bude ovplyvňovať teplý front spojený s tlakovou nížou. Bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach sneženie, v nižších polohách miestami aj dážď. Neskôr budú zrážky postupne ubúdať. V noci bude od +1 do -4 stupňov a cez deň -2 až 3 stupne.

Upozornenie pre vodičov

Vodiči jazdiaci po slovenských cestách by mali byť naďalej obozretní, v niektorých úsekoch stále pretrváva hmla. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC). Viditeľnosť do 200 m je v súčasnosti v lokalitách Spišský Hrhov, Dedova jama, Šibeník, Piešťany - Koslavce a Zavar. Okrem toho pre vodičov naďalej platí, že cesta II/584 Srdiečko - Bystrá je pre akúkoľvek dopravu prejazdná iba za použitia snehových reťazí. Uzatvorený pre vozidlá nad 10 m dĺžky ostáva horský priechod Šútovce.

Pre sneženie, hmlu a vozovku pokrytú súvislou vrstvou snehu treba opatrne jazdiť aj na ďalších úsekoch. Podľa Stella centra ide najmä o okolie Považského Chlmca, Považskej Teplej, Horného Hričova, Hričovského Podhradia, Žiliny, Predmieru a Važca. Pozor si treba dávať taktiež na horskom priechode Fačkov, v okolí Východnej a medzi Košickým Klečenovom a Dargovom.

Ako informuje portál zjazdost.sk, všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty by mali byť zjazdné. Povrch vozoviek je zväčša suchý až mokrý, okrem rýchlostnej cesty R3 na Orave, kde je povrch cesty pokrytý vrstvou kašovitého snehu. Zjazdné by tiež mali byť cesty I., II. a III. triedy, kde je situácia obdobná. Výnimkou sú niektoré cesty na strednom a východnom Slovensku, ktoré pokrýva vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu. Rovnako je to aj na horských priechodoch.