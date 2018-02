Meteorológovia varujú! Výstrahy pre celé Slovensko, Bratislava sa pripravuje na snehovú nádielku

Výstraha platí v stredu od 8.00 do 16.00 hodiny. Meteorológovia upozorňujú na komplikácie, ktoré môže sneženie spôsobiť, najmä v doprave.

Animácia zajtrajšieho počasia (7. február)

Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu po prvýkrát v tohtoročnej nadpriemerne teplej zime namerali mínus 20 stupňov Celzia. Rekordy padli na Orave v obci Rabča, kde bolo -20,3 a v Oravskej Lesnej. SHMÚ na svojom Facebooku zverejnil, kde mráz udrel najsilnejšie. Okrem Oravy prituhlo aj v Prešovskom kraji v meste Podolínec, kde sa teplota dostala pod 19,2 stupňa Celzia. V Jarabine namerali -18,8 a 17-stupňové mrazy potrápili aj Poprad, Gánovce či Liptovskú Tepličku.

STREDA

V noci oblačno až zamračené. Miestami, najmä na severe a východe zmenšená oblačnosť. Ojedinele sneženie. Najnižšia nočná teplota väčšinou 0 až -6, pri snehovej pokrývke a zmenšenej oblačnosti miestami -7 až -13 stupňov Celzia. Slabý, na západe miestami východný až juhovýchodný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).

Výstraha 1. stupňa pred poľadovicou vydaná na 7. februára

Cez deň oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele ešte zmenšená oblačnosť. Postupne od juhu na mnohých miestach sneženie, neskôr v nižších polohách miestami dážď so snehom alebo dážď. Ojedinele tvorba snehových jazykov a neskôr aj poľadovice. Najvyššia denná teplota -1 až 4 stupne. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo -3 stupne Celzia. Slabý, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h).

Predpokladané množstvo zrážok:

Počas noci do 1 milimetra / do 2 centimetrov snehu

Cez deň do 10 milimetrov / do 10 centimetrov snehu

​SHMÚ na základe modelu Aladin predpokladá, že počas stredy spadne najviac zrážok na západnom a strednom Slovensku, zväčša od 3 do 10 milimetrov, ojedinele do 15 milimetrov. V polohách nad 500 metrov nad morom by malo takmer výlučne len snežiť a v polohách pod 300 metrov nad morom spadne zväčša viacej ako polovica zrážok vo forme snehu. Na Zemplíne bude situácia iná. Tu bude v nižších polohách takmer výlučne len pršať a úhrn zrážok bude výrazne nižší.

ŠTVRTOK

Oblačno až zamračené a na mnohých miestach sneženie alebo dážď so snehom, v polohách pod cca 400 m miestami, na východe spočiatku aj vyššie dážď. Ojedinele poľadovica. Najnižšia nočná teplota 2 až -3 stupne Celzia. Najvyššia denná teplota -1 až +4 stupne. Slabý, cez deň na západe a východe prevažne severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h) a tu miestami v nárazoch okolo 15 m/s (55 km/h).

Výstraha 1. stupňa pred poľadovicou vydaná na 8. februára

Nebezpečenstvo povodní na východe Slovenska

Meteorológovia varujú aj pred nebezpečenstvom povodní. Výstraha prvého a druhého stupňa platí od 3. februára do 7. februára.

Hydrologická výstraha 1. stupňa pre okres Trebišov bez Roňavy a výstraha 2. stupňa pre okres Michalovce ​

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, informuje Slovenská správa ciest.

Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý okrem HP Huty, Podspády, Zbojská, Vrchslatina, Besník, Vernár, Súľová, Grajnár a Dobšiná je povrch vozoviek pokrytý vrstvou čerstvého kašovitého alebo utlačeného snehu do troch centimetrov. Na HP Herlianske sedlo je povrch vozovky pokrytý čerstvým snehom hrúbky nad 15 cm.