Nová zmluva zabezpečí prevádzku autobusovej stanice v Banskej Bystrici na desať rokov

BANSKÁ BYSTRICA – Zmluvu na nájom a prevádzkovanie autobusovej stanice (AS), ktorá je súčasťou komplexu Terminal v Banskej Bystrici, podpísal majiteľ s Dopravným podnikom mesta Banská Bystrica (DPMBB) na desať rokov. Ako na dnešnom brífingu uviedol primátor Banskej Bystrice, cesta k dohode nebola jednoduchá a so spoločnosťou Primum ju podpísali v Brne v utorok 30. januára.

„Rokovania boli dlhé a náročné, lebo sa kreovala nová zmluva na desať rokov za dosť zložitých podmienok vzhľadom na to, ako tento objekt funguje, keďže je tu prepojených veľa energetických zariadení a veľa protipožiarnych zariadení,“ uviedol generálny riaditeľ DPMBB Miroslav Snopko. Celkové mesačné náklady sa podľa neho pohybujú od 35 do 40-tisíc eur a kryté budú z príjmov od dopravcov využívajúcich AS.

Dôvod zrušenia dohody, na základe ktorej malo mesto pôvodne AS odkúpiť, vysvetli primátor podmienkami o hlasovacích právach zo strany spoločnosti Primum, ktoré v decembri predložila mestu.

„V novom návrhu išlo o zmenu vlastníckych vzťahov s tým, že hlasovacie práva pre spoločnosť Primum budú v pomere dva ku jeden pre mesto. My sme samozrejme tento návrh analyzovali s odbornými útvarmi mesta a z dlhodobého hľadiska sme ho vyhodnotili ako pre mesto neprimerane do budúcnosti zaťažujúci novými nákladmi, s ktorými mesto nepočítalo,“ odôvodnil primátor.

Po tejto analýze sa mesto so spoločnosťou Primum dohodlo, že vzájomne odstúpia od zmluvy o budúcej zmluve a spoločnosť Primum ostane vlastníkom celého objektu, „pričom nás ubezpečila, že zabezpečí ďalšie prevádzkovanie autobusového terminálu formou nájomnej zmluvy s ďalším prevádzkovateľom dopravy“. Mesto tieto informácie nezverejňovalo z taktických dôvodov. „snažili sme sa obidvom stranám vytvoriť priestor pre to, aby mohli vo svojich rokovaniach pokojne pokračovať,“ uviedol Nosko.

Mesto sa podľa slov riaditeľa spoločnosti Primum s.r.o. Michala Malatu ujalo pozície mediátora a aj vďaka tomu sa našla dohoda s prevádzkovateľom, „ktorý nielen zabezpečí prevádzkovanie na desať rokov alebo viac, ale zároveň má od otvorenia terminálu v septembri aj skúsenosti a myslím si, že je to dobrý partner“.

Ako ďalej uviedol, o prevádzkovanie AS prejavili záujem viacerí záujemcovia. „Rozhodovali sme sa podľa toho, kto má skúsenosti a je prítomný v meste. Z toho vyšiel ako víťaz a jednoznačný partner pre ďalšie roky dopravný podnik,“ dodal Malata.

Novú autobusovú stanicu spolu s obchodnou časťou Terminal Shopping Center vybudovala česká spoločnosť Primum. Celý komplex otvorili koncom septembra minulého roka a od októbra spustilo mesto v rámci dopravnej časti okrem prímestských a diaľkových spojov aj mestskú hromadnú dopravu. Spojenie autobusovej stanice so 40 obchodnými prevádzkami na 11 tisíc metroch štvorcových obchodnej plochy a 300 parkovacími miestami vytvorilo prvé hybridné centrum na Slovensku.