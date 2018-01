Veľký zvrat v Banskej Bystrici: Osud novej autobusovej stanice je odrazu neistý

BANSKÁ BYSTRICA – Mesto Banská Bystrica neodkúpi dopravnú časť nového hybridného centra Terminal. Po dohode so spoločnosťou Primum ukončili Zmluvu o budúcej zmluve, na základe ktorej malo mesto do svojho vlastníctva nadobudnúť autobusovú stanicu za 3,8 milióna eur s DPH.

Oznámil to dnes na tlačovej besede primátor Banskej Bystrice Ján Nosko s tým, že „terminál bude stáť mesto nula eur“. Podľa primátora je v záujme investora, aby terminál fungoval naďalej tak, ako funguje v súčasnosti. Mesto dostalo od spoločnosti Primum ponuku, aby od zmluvy obidve strany odstúpili bez uplatňovania sankcií s tým, že spoločnosť Primum bude rokovať s dopravnými spoločnosťami o zabezpečení prevádzky terminálu.

„Prevádzkovateľ nebude kupovať dopravnú časť, ale bude tam v nájme. Vlastníkom zostane spoločnosť Primum,“ ozrejmil primátor a dodal, že mesto s tým súhlasilo a zmluvu o budúcej zmluve s investorom zrušili. Dôvodom investora môže podľa Noska byť to, že náklady na vybudovanie boli vyššie, ako sa predpokladalo, lebo na tlak mesta sa pôvodný projekt zmenil.

Podľa primátora si mesto svoju úlohu splnilo, stanica je funkčná a pozitívne vnímaná verejnosťou. „Podmienky, ktoré boli na začiatku zo strany mesta deklarované, to znamená vybudovanie terminálu, jeho zväčšenie a technologické vybavenie tak, aby to zodpovedalo nadštandardu, boli dodržané,“ doplnil Nosko.

Prevádzku autobusovej stanice v tomto čase zabezpečuje Dopravný podnik mesta Banská Bystrica. Novú autobusovú stanicu spolu s obchodnou časťou Terminal Shopping Center vybudovala česká spoločnosť Primum. Celý komplex otvorili koncom septembra minulého roka a od októbra spustilo mesto v rámci dopravnej časti okrem prímestských a diaľkových spojov aj mestskú hromadnú dopravu.

Na tlačovú besedu primátora Banskej Bystrice reagovala spoločnosť Primum vyjadrením, že mesto Banská Bystrica sa ukončením zmluvného vzťahu so spoločnosťou Primum (člen skupiny InterCora) koncom novembra 2017 vzdalo možnosti odkúpiť autobusovú stanicu, ktorej výstavbu samo iniciovalo, napriek tomu, že poslanci mestského zastupiteľstva odkúpenie autobusovej stanice schválili a mesto má tiež schválené na tento účel finančné prostriedky od komerčnej banky.

"Spoločnosť Primum nepodniká v oblasti autobusovej prepravy, nevlastní žiadne autobusy ani nedisponuje licenciou na autobusovú prepravu, z tohto dôvodu logicky ani nemôže autobusovú stanicu prevádzkovať. Keďže nájomná zmluva s Dopravným podnikom Banská Bystrica sa končí k 31. januáru, spoločnosť s cieľom zachovať chod autobusovej stanice intenzívne rokuje s ďalšími potenciálnymi prevádzkovateľmi. Pokiaľ sa však urýchlene nenájde iný prevádzkovateľ a Dopravný podnik Banská Bystrica nájomnú zmluvu nepredĺži, autobusová stanica bude z vyššie uvedených dôvodov od 1. februára uzavretá," dodal riaditeľ spoločnosti Primum Michal Milata.

Nevzdali sa možnosti odkúpiť stanicu

Mesto Banská Bystrica zareagovalo na stanovisko marketingového oddelenia Nákupného centra Terminal Shopping Center, ktoré vníma ako zavádzajúce a nekorektné. "Opätovne zdôrazňujeme, že mesto Banská Bystrica by sa nevzdalo možnosti odkúpiť autobusovú stanicu, ak by nemalo od investora jednoznačný prísľub, že prevádzka dopravnej časti AS bude v plnej miere zabezpečená," uvádza sa vo vyjadrení mesta, ktoré poslala hovorkyňa Zdenka Marhefková. Primátor Ján Nosko dnes podľa hovorkyne kontaktoval obe strany a dostal informáciu, že rokovania medzi spoločnosťou Primum, s. r. o., a potenciálnym prevádzkovateľom autobusovej stanice stále intenzívne pokračujú.

Autobusová stanica má 19 farebne odlíšených nástupíšť pre diaľkové a prímestské linky, 20 lavičiek s integrovanou elektrickou zásuvkou, osem LCD panelov na autobusových zastávkach a 20 informačných obojstranných LED panelov. Spojenie autobusovej stanice so 40 obchodnými prevádzkami na 11-tisíc metroch štvorcových obchodnej plochy a 300 parkovacími miestami vytvorilo prvé hybridné centrum na Slovensku.