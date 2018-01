Dramatická záchrana v Tatrách: FOTO Horská služba ratovala skupinu českých turistov

NÍZKE TATRY - Išlo o život! Skupina českých turistov sa vybrala po hrebeni na snežniciach. Nepriaznivé počasie a silný vietor spôsobili to, že jeden člen skupiny sa pošmykol a spadol z hrebeňa.

Horská záchranná služba bola privolaná k skupine českých turistov, ktorí žiadali o pomoc pre svojho 36-ročného kamaráta, ktorý spadol z hrebeňa v oblasti Kotlísk asi 400 metrov. Počas pádu stratil osobné veci a utrpel zranenia hornej a dolnej končatiny. Informuje o tom Horská záchranná služba na svojom Facebooku.

"Turista mal šťastie v nešťastí, počas pádu ho zaregistrovali dvaja českí skialpinisti, ktorí k nemu zlyžovali. Zranenému požičali mobilný telefón, a tak sa skontaktoval so záchranármi," píšu záchranári. Na pomoc mu odišli dvaja záchranári HZS z hornej časti na lyžiach, a tiež smeroval do Vajskovskej doliny snežný skúter s ďalšími dvoma záchranármi zospodu. Český turista sa napriek zraneniam pokúsil zostúpiť dolinou, avšak pre množstvo snehu sa spolu so skialpinistami dostal po Vajskovský vodopád. Tu mu vyšli oproti záchranári na snežnom skútri.

Turistu po ošetrení transportovali záchranári HZS do domu HZS v Bystrej, kde bol odovzdaný privolanej posádke RZP. Keďže časť skupiny, ktorá sa pohybovala po hrebeni mala iba snežnice a nemala iné vybavenie pre pohyb v takomto prostredí, na ľadovom hrebeni uviazla. Oproti im odišli traja záchranári HZS, s ktorými pokračovali po hrebeni do oblasti Derešov.

Z oblasti Zadných Derešov transportovali záchranári HZS snežným skútrom na Chopok najvyčerpanejšieho člena skupiny. V ošetrovni bola turistom poskytnutá zdravotná starostlivosť a v jednom prípade aj infúzna liečba. Po zlepšení ich zdravotného stavu turistov previezli za pomoci OHDZ z Chopku do hotela Kosodrevina.