Slováci, POZOR! Zima opäť udrie v plnej sile: Napadnúť môže až 40 cm snehu

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Po teplom januári sa do našej oblasti v úvodnej dekáde posledného zimného mesiaca 2018 vráti zima. Vo štvrtok to avizoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Podľa jeho meteorológa Miroslava Šingera bol prostredný mesiac aktuálnej zimy veľmi teplý a so zimou to už veľmi nádejne nevyzeralo. V úvode záverečného mesiaca sa zima v strednej Európe ešte pripomenie, upozornil. Pod Tatrami môže napadnúť až 40 centimetrov snehu.