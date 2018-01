Slováci, zvýšte pozornosť: Platí výstraha pred hmlou, takáto je situácia na cestách

BRATISLAVA - Výstrahu prvého stupňa pred ojedinelým výskytom poľadovice a hmly vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre viaceré okresy stredného a západného Slovenska. Varovanie pred hmlou trvá do 10. hodiny, poľadovica sa môže tvoriť až do popoludňajších hodín.

SHMÚ upozorňuje, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava či pohyb osôb, a tiež pre infraštruktúru. Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Zároveň SHMÚ očakáva ojedinele výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," dodal ústav.

Cesty sú zjazdné, ich povrch je vlhký až mokrý, môže sa tvoriť poľadovica

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na úseku D1 Dubnica nad Váhom - Ilava je kašovitý sneh hrúbky jeden centimeter (cm). Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojej internetovej stránke s tým, že vplyvom nízkych teplôt sa môže na cestách vyskytovať poľadovica.

Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu do 3 cm. Na úseku cesty II/578 Skalka- Kremnica je na vozovke utlačený sneh hrúbky 4 až 5 cm. Na cestách III. triedy v okolí Bytče je miestami zľadovatený sneh hrúbky jeden cm.

Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Huty, Cukmantel, Vernár, Čertovica, Fačkov, Súľová a Grajnár, kde je vozovka pokrytá vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do 3 cm, na HP Vrchslatina a Herlianske sedlo do 4 až 5 cm. Na HP Zbojská sa na vozovke miestami vyskytuje zľadovatený sneh do 2 cm.

SSC zároveň upozorňuje vodičov, že hmla s dohľadnosťou zníženou na 100 metrov je v oblasti Pezinka a Bratislavy. Na ceste III/584 Srdiečko - Bystrá je povinné použiť snehové reťaze pre všetku dopravu. Na HP Zbojská (cesta I/72) je povinné použiť snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony. HP Šútovce (cesta III/1774) je uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. Cesty II/549 Úhorná - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická Píla - Stratená sú uzatvorené pre všetku dopravu, keďže cesty sú v zimnom období neudržiavané.