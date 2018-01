Meteorológovia vydali výstrahu: Varujú pred vetrom, snehom i zvýšenou hladinou riek

Výstraha prvého stupňa platí v Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji pred snehovými jazykmi a závejmi. Ich tvorba sa očakáva najmä v horských oblastiach.

SHMÚ očakáva silný vietor na horách aj v piatok 5. januára. Pre okresy Žilina, Námestovo, Dolný Kubín, Martin a Turčianske Teplice platí výstraha prvého stupňa. V okresoch Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad vydal výstrahu druhého stupňa. "Miestami sa tu očakáva výskyt silného vetra, ktorý v nárazoch dosiahne rýchlosť 135-160 km/h," uvádzajú meteorológovia. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre horolezectvo a turistiku.

Výstraha druhého stupňa pred povodňami naďalej platí na vodných tokoch na východe krajiny. Na rieke Latorica vo Veľkých Kapušanoch namerali v stredu o 19.00 h 631 centimetrov. Hladina rieky Bodrog v Strede nad Bodrogom dosiahla o 19.00 h 717 centimetrov.

Cesty TSK sú po snežení zjazdné, na niektorých úsekoch je kašovitý sneh

Všetky cesty a cestné úseky v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sú po stredajšom snežení zjazdné. Na niektorých úsekoch je kašovitý, miestami čerstvý sneh od jedného do štyroch centimetrov.

Podľa informácií Slovenskej správy ciest je štvor- až päťcentimetrová vrstva kašovitého snehu na cestách Trenčianskeho a Ilavského okresu. Dvojcentimetrová vrstva kašovitého snehu je na niektorých cestách III. triedy v okrese Považská Bystrica, v okolí Nitrianskeho Rudna a na ceste z Horného Srnia po štátnu hranicu s Českou republikou.

Zjazdné sú aj všetky horské priechody. Na horských priechodoch Šutovce a Homôlka je dvojcentimetrová vrstva snehu. Horský priechod Šutovce je uzatvorený pre nákladné automobily nad 10 metrov, horský priechod Homôlka je zjazdný len so zimnými pneumatikami. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečuje momentálne zimnú údržbu 14 posýpacími vozidlami a odhŕňačmi.

HaZZ zaznamenal zvýšený počet výjazdov v Banskobystrickom kraji

Z dôvodu nepriaznivej poveternostnej situácie a silného sneženia v Banskobystrickom kraji vykonali hasiči za ostatné tri hodiny osem výjazdov k dopravným nehodám. Informovala o tom Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

V okrese Banská Bystrica hasiči zasahovali trikrát. Dopravné nehody sa stali aj v okresoch Brezno, Rimavská Sobota, Zvolen, Lučenec a Žiar nad Hronom. "Z celkového počtu dopravných nehôd bolo šesť so zranením rôzneho charakteru. Dopravnú situáciu komplikuje zlá viditeľnosť a šmykľavá vozovka," uviedla Farkasová.

Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe informuje, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, okrem R2 Zvolen – Kriváň a R3 Horná Štubňa, kde sa vyskytuje čerstvý sneh do dvoch centimetrov. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné. Na území stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou čerstvého až utlačeného snehu do troch centimetrov, v okresoch Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Trenčín, Považská Bystrica a na Orave do piatich centimetrov. Na cestách III. triedy v okolí Brezna je čerstvý sneh do desiatich centimetrov. Zľadovatený sneh komplikuje situáciu vodičom na ceste II/541 v úseku Semeteš-Turzovka.

Horské priechody sú zjazdné. Na strednom a východnom Slovensku je povrch vozoviek prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až utlačeného snehu do troch centimetrov, na horských priechodoch Donovaly, Šturec a Zbojská do piatich. Horský priechod Kremnické Bane je neprejazdný obojsmerne, dôvodom sú skrížené kamióny. Nákladné vozidlá nad desať metrov dĺžky neprejdú cez horské priechody Šturec, Donovaly, Čertovica a Šútovce.

Na cestách II/584 Srdiečko - Bystrá a II/529 Vrchslatina - Brezno treba použiť snehové reťaze. Cesty II/526 Rákošská Baňa - sedlo Hrádok, II/531 hranica okresov Rimavská Sobota/Revúca – hranica okresov Revúca/Brezno a horský priechod Zbojská sú zjazdné pre vozidlá nad 3,5 t iba so snehovými reťazami.