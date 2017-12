Lavína strhla otca so synom: FOTO Zasahoval tucet záchranárov, utrpeli zranenia

Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke, otec so synom lyžovali v Derešskom kotle a odtrhli malú lavínu. Tá ich strhla cez skalné prahy niekoľko stoviek metrov. Ostali nezasypaní, ale otec utrpel vážne poranenie dolnej končatiny.

"Záchranárom poskytli GPS súradnice, čo výrazne uľahčilo lokalizáciu. Záchranári poskytli 55-ročnému mužovi zdravotné ošetrenie a následne ho na saniach transportovali na Bielu púť, kde ho odovzdali zdravotným záchranárom na prevoz do nemocnice," informuje HZS.

Syn mal poranený hrudník a podozrenie na zlomeninu rebier a takisto ho na saniach transportovali na Bielu púť, kde sa ho ujali zdravotní záchranári. Zásah horských záchranárov urýchlilo aj spustenie lanoviek v Jasnej, vďaka čomu sa priblížili k postihnutým.

Záchrannej akcie sa zúčastnilo 12 záchranárov HZS, ktorí sa aj týmto spôsobom chcú poďakovať prevádzkovateľovi lanových dráh v Jasnej za pohotové spustenie lanoviek, ktorými sa záchranári priblížili k postihnutým.

Vo všetkých horách platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Lavínové nebezpečenstvo je vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí mierne, platí 2. stupeň z 5-dielnej stupnice. Za predchádzajúce dni (štvrtok, piatok) pribudlo 10 až 30 cm nového snehu, ktorý padal na tvrdý až zľadovatený povrch. Navyše bol poprefukovaný striedavo severozápadným a južným vetrom na záveterné svahy, kde vytvoril snehové vankúše a dosky. Tu je možné uvoľnenie lavíny pri dodatočnom zaťažení. V polohách 1200 až 1800 m budú dnes kladné teploty, čo zapríčiní mierne zhoršenie situácie – na strmých svahoch sa môžu vyskytnúť aj spontánne lavíny z vlhkého až mokrého snehu. Tendencia lavínového nebezpečenstva bude pri oteplení počas dňa mierne stúpajúca.

Dnes ráno bolo na horách zamračené, hmlisté počasie, miestami so slabým snežením. Počas noci sa oteplilo a pripadlo 2 až 8 cm nového snehu. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od -8 do +1°C. Fúkal silný Z až SZ vietor rýchlosťou 5 až 15 m/s, na hrebeňoch aj viac a v nárazoch dosahoval 20 až 30 m/s! Za predchádzajúce dni (štvrtok, piatok) napadlo spolu do 30 cm nového snehu. Sneh je nerovnomerne rozmiestnený, niekde sa stále môžu nachádzať vyfúkané ľadové plochy. Inde je naopak nafúkané väčšie množstvo snehu vo forme vankúšov a dosiek.