Pri vyprážaní vznikajú nebezpečné škodliviny: Odborníci prezradili, ako ich odstrániť

BRATISLAVA - Pečením či vyprážaním jedál sa do potravín dostávajú škodlivé látky, ktoré môžu byť vo vyšších koncentráciách zdraviu nebezpečné. Napríklad u tých obsahujúcich viac asparagínu, glukózy či fruktózy môže vznikať počas tepelnej úpravy akrylamid. Práve ten môže vo väčších množstvách ľuďom uškodiť. Pred Vianocami by na to preto mali myslieť gazdiné.