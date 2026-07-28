Prezident na F1 šokoval svetové médiá: Petr Pavel vymenil oblek za fotoaparát a rozbil internet!

BUDAPEŠŤ - Keď sa počas víkendu na maďarskom okruhu Hungaroring objavil muž v pohodlnom oblečení s profesionálnym fotoaparátom na krku, málokto z divákov tušil, o koho v skutočnosti ide. Pozornosť okolostojacich aj zahraničných novinárov však okamžite upútal detail, ktorý pri bežných fotografoch neuvidíte – fotograf mal okolo seba osobnú ochranku. Z neznámeho „fotoamatéra“ sa napokon vykresala hlava štátu, český prezident Petr Pavel!
Zatiaľ čo iní politickí lídri sledujú prestížne preteky Formuly 1 z klimatizovaných VIP salónikov s pohárom šampanského, česká hlava štátu si vybrala úplne iný zážitok. Petr Pavel dorazil do Maďarska s oficiálnou akreditáciou Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) ako radový fotograf.
Počas sobotňajších tréningov a nedeľných hlavných pretekov sa pohyboval na miestach, kam sa bežný smrteľník nedostane. V spoločnosti uznávaného českého fotografa F1 Jiřího Křenka zachytával monoposty v plnej rýchlosti z tesnej blízkosti trati.
Netradičné vystúpenie prezidenta nezostalo bez odozvy v zahraničných médiách ani na sociálnych sieťach, kde sa zábery českej hlavy štátu stali okamžitým virálnym hitom. Prestížny francúzsky športový denník L'Équipe s údivom napísal, že sa z neho stal pravdepodobne najslávnejší fotograf celého víkendu.
Vášňou pomáha tým najzraniteľnejším
Na sociálnych sieťach sa však po jeho objavení pri trati zdvihla aj vlnka špekulácií, či nešlo o zneužitie prezidentských privilégii. Odborníci aj fotoreportéri však tieto mýty rýchlo zmietli zo stola. Petr Pavel má totiž s fotografovaním motoristických podujatí bohaté, viacročné skúsenosti. V minulosti už s fotoaparátom absolvoval náročnú Rely Dakar, či preteky MotoGP v Brne.
Fotoaparát v rukách prezidenta navyše nie je len vrtochom či koníčkom pre radosť. Pavel spája svoju lásku k rýchlym strojom so šľachetným cieľom. Vybrané snímky z pretekov spracováva do limitovaných veľkoformátových kolekcií s vlastnoručným podpisom. Dražba jeho fotografií v minulosti vyniesla v prepočte takmer 30-tisíc eur, pričom celý výťažok z aukcií smeruje na charitu, ktorá finančne podporuje samoživiteľov, deti v núdzi a seniorov. Očakáva sa, že aj najlepšie zábery monopostov z maďarského Hungaroringu čoskoro poputujú do charitatívnej aukcie.