VIEME PRVÍ: SVADBA slovenskej športovej hviezdy: Prvé FOTO!

BRATISLAVA - Sú tomu už takmer dva roky, odkedy sme vás informovali o tom, že slovenský lyžiar Adam Žampa (32) pokľakol a požiadal o ruku svoju partnerku Annu Kolasovú, s ktorou sa dal dokopy ešte v roku 2019. No a dnes sa snúbenci konečne dočkali svojho veľkého dňa a oficiálne si povedali "áno".

Feši športovec sa k dôležitému životnému kroku odhodlal v júli 2021 a predchádzala mu dlhá cesta. Najromantickejšiu otázku svojho života sa totiž rozhodol vysloviť na vrchole Slavkovského štítu. „Na Slavkovskom štíte sme to dnes posunuli na vyšší level,“ napísal vtedy k zaláskovanému záberu zo zásnub Adam s tým, že jeho polovička, ktorá sa, mimochodom, taktiež profesionálne venuje lyžovaniu, mu odpovedala vytúžené „ÁNO.“

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram Teo Zampa

No a po takmer dvoch rokoch prišlo konečne aj k ich veľkému dňu. Do redakcie Topky.sk sa totiž dostala správa, že Adam sa dnes žení. Svadba sa podľa našich informácií koná v ich rodinnej reštaurácii v Starom Smokovci. To, že Žampa je už v chomúte, napokon potvrdili aj fotografie na sociálnej sieti Instagram. Pozrite sa na romantický záber z ich dnešnej svadby. Och, tak toto je naozaj prekrásny pár!

Novomanželom srdečne gratulujeme a prajeme im veľa lásky a taktiež aj šťastia na ceste spoločným životom!