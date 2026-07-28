Na Orave dobre: Zahrá si tam IMT Smile či Peter Nagy, prídete aj vy?

Letná vandrovka odkrýva ďalšie poklady Slovenska a smeruje na Oravu. V sobotu 1. augusta si tu užijete hotovú drevenú rozprávku, ale aj koncerty IMT Smile či Petra Nagya. Drobcov zabavia Fíha Tralala aj Smejko s Tanculienkou. Vstupenku nepotrebujete, pozýva Kaufland Detský festival.
Čo majú spoločné kuchynská vareška, lavička pred domom, či veľký stôl, pri ktorom sa večer stretne celá rodina? Všetky sú z dreva. A 1. augusta k nim môže pribudnúť ešte jedna spomienka, ktorá vonia drevom. Nie taká, ktorá vo vitríne zapadne prachom, ale doslova sa premení na rozprávkový prázdninový deň. Že vám to nejde dokopy? Potom ste ešte neboli v Námestove. V meste, kde sa klince budú triafať po hlavičke, triesky budú lietať na všetky strany a kde možno práve pri štiepaní polienok zistíte, že nie ste až také drevo, ako ste mysleli.
Región plný pokladov, ktoré sa oplatí objaviť
Kaufland Detský festival pokračuje vo svojej letnej vandrovke za pokladmi Slovenska a už onedlho, v sobotu 1. augusta zavíta na Oravu. Mimochodom, drevo sem do lesa nosiť netreba, na severe Slovenska je ho viac než dosť. Nájdete ho u rezbárov, ktorí si svoje remeslo odovzdávajú celé generácie, aj pri Oravskej priehrade so Slanickým ostrovom, kde už storočia stojí ikonický drevený kostol. A keď budete kráčať po hlavnom námestí, ktorému dal meno Pavol Országh Hviezdoslav, spomeniete si, že aj slávny básnik v Námestove písal svoj životný príbeh. Lebo najväčšie poklady sa na Orave neskrývajú v truhliciach. Stačí len poriadne otvoriť oči a určite ich objavíte.
Veľká drevená rozprávka
Kto povedal, že drevo patrí len do krbu? V remeselnom mestečku K-Z lásky k tradícii si dokonca zahrá hlavnú úlohu. Kým vy sa priučíte u majstrov, ktorí dodnes z dreva vyrábajú poriská či drevené šindle, deti si z neho môžu vyrezať vlastnú hračku. Vyskúšajú si aj hobľovanie, brúsenie či pílenie a možno zistia, že naštiepať polienka do prázdninovej vatry dá síce zabrať, no je to väčšia zábava než stráviť popoludnie s mobilom v ruke.
To je však len začiatok, pretože Kaufland Detský festival prináša do Námestova zážitky pre celé rodiny. V Kaufíkovej zóne čakajú malých aj veľkých drevené hry, no kto by si chcel na chvíľu oddýchnuť od majstrovania, môže si pozrieť bábkové divadlo aj výstavu lodí. A po náročnom vyrezávaní veľkých drevených sôch či šípov si každý zaslúži aj ochutnávku dobrôt K-Z lásky k tradícii, pretože aj tí najväčší majstri občas potrebujú doplniť energiu.
Hviezdy zahrajú iba pre vás
Čo myslíte, koľko hudobných hviezd unesie námestovský amfiteáter? Našťastie je z dreva, takže žiadne obavy. Najskôr jeho pevné základy otestujú Smejko s Tanculienkou, Fíha Tralala či Miško s Líškou, ktorí dosýta roztancujú najmladšie generácie. Moderátori Martin Madej a Veronika Hatala dohliadnu na to, aby pod pódiom nezostalo stáť ani najväčšie tanečné drevo a potom už Námestovo poriadne rozozvučia gitarové struny. Koncertná verzia muzikálu The Duchon´s, najväčšie hity Petra Nagya a obľúbená kapela IMT Smile sa postarajú, že ich refrény nebude spievať len amfiteáter, ale pridá sa aj ozvena z okolitej priehrady. Lebo na Kaufland Detskom festivale to tak chodí, že tu sa bavia naozaj všetci. Deti, dospelí, celé rodiny aj tí, ktorí sa zastavili len tak náhodou.
Deň plný zážitkov
Ak aj máte Oravu predsa len trochu od ruky, nič nie je stratené. Obľúbenú vandrovku, ktorú vám Kaufland, tak ako vždy, prináša zadarmo, môžete sledovať aj naživo na TURBO TV alebo online na www.detskyfest.sk. Tak čo, zaklopete si na drevo, že sa 1.augusta uvidíme v Námestove?
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