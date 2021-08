Nehoda vo Vajkovciach: FOTO Autobus úplne zdemoloval zastávku

VAJKOVCE – K dopravnej nehode, pri ktorej autobus narazil do zastávky autobusovej dopravy, došlo v piatok (6. 8.) v obci Vajkovce v okrese Košice-okolie 30 minút pred polnocou. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

K nehode došlo po tom, ako 45-ročný muž z okresu Košice-okolie vo vozidle značky Škoda na štvorramennej križovatke nerešpektoval dopravné značenie Daj prednosť v jazde a vošiel autobusu do jazdnej dráhy. „Po náraze autobus pokračoval vľavo, zišiel z vozovky, prednou pravou časťou narazil do zastávky SAD, ktorú vytrhlo zo zeme a ktorá následne narazila do stromu,“ uviedla polícia.

Zdroj: Facebook / Polícia SR - Košický kraj

Vodičov na mieste podrobili dychovým skúškam s negatívnym výsledkom. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.

