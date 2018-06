Sára Salkházi v slovenskej premiére v Štátnom divadle Košice

Príbeh Sáry Salkházi je silným svedectvom doby, miesta i času. „Žena s rukami vo vreckách, ako sa aj sama nazýva, sa do dejín Košíc vpísala nezmazateľným znakom. Bola intelektuálkou z dobrej a zabezpečenej rodiny. Žila bohémskym životom novinárky, ale prešla veľkým prerodom a stala sa z nej mučeníčka viery. Jej silné sociálne cítenie, láskavosť i zvedavosť sa prejavovali v každom konaní, v práci, v záujmoch i písaní. Mohla si vybrať ľahšiu cestu dcéry hoteliéra, ale nespokojnosť ju nútila hľadať si iné miesto a inú, azda i náročnejšiu, cestu. Pracovala ako učiteľka, kníhviazačka, robotníčka, dokonca i v klobučníctve, ale až v 29 rokoch našla svoje pravé povolanie. Bolo to v Spoločnosti sociálnych sestier,“ hovorí dramaturgička Miriam Kičiňová. Sára Salkházi napokon zomrela v roku 1944 mučeníckou smrťou. V roku 2006 bola na základe dekrétu o blahorečení vydaného Svätým otcom Benediktom XVI. vyhlásená za blahoslavenú. Uvedením hry Sára Salkházi sa do repertoáru divadla opäť vracia dielo s religióznou tematikou. „Hra Kamila Žišku je nielen duchovnou reflexiou, ale aj pohľadom na súčasné svedectvo viery, pokory a lásky človeka k človeku v čase vojnového besnenia,“ dodáva Kičiňová.

Sára Salkházi je pre Kamila Žišku, ktorý je aj režisérom predstavenia a autorom scénickej hudby, druhým autorským projektom v košickom divadle. Pred troma rokmi uviedol rovnako na Malej scéne ŠD Košice dramatizáciu piatich prozaických textov košického spisovateľa Stanislava Rakúsa s názvom Rozália. Absolvent divadelnej réžie a dramaturgie na VŠMU v Bratislave zaujal už svojou absolventskou inscenáciou frašky Fernanda Crommelyncka Veľkolepý paroháč, ktorá bola nominovaná na divadelné ocenenie DOSKY v kategórii Objav sezóny. Ako režisér, dramaturg, skladateľ, textár, herec či autor spolupracoval s mnohými divadlami na Slovenku, v Česku a Poľsku. V jeho režijnej tvorbe je najvýraznejšia najmä línia autorských inscenácií meditujúcich o životoch svetových či slovenských osobností. Jeho tvorba mu priniesla viacero ocenení vrátane niekoľkých divadelných DOSIEK.

„Jej spiritualita je spiritualitou človeka 20. storočia. Pochádza totiž zo sveta kaviarenského, intelektuálneho, novinárskeho a z takéhoto prostredia prechádza do toho duchovného a pracuje na sebe a mení sa. To je aj príbeh meniaceho sa 20. storočia. Práve v práci na sebe je zaujímavá pre súčasného diváka,“ hovorí o hrdinke svojej hry Žiška. Podľa vlastných slov v svojom autorskom texte chcel zachytiť malé zákruty alebo križovatky, ktoré Sára Salkházi riešila na svojej ceste. „V jej živote sú rozhodnutia, kedy chce zmeniť pole pôsobnosti. Chce nejakým spôsobom zmeniť svet. Do toho patria aj zásnuby a potom zlomový moment, kedy sa bude rozhodovať pre rodinný život. Až nájde sociálne sestry, kde sa jej talenty môžu realizovať. Ale križovatky – peripetie rozhodnutí, pokračujú aj ďalej, lebo Sára aj v rehoľnom rúchu mala o sebe pochybnosti. Nebola si istá, či je toho hodná. Mala iné predstavy ako viesť rehoľu. A výrazný temperament, ktorý musela kultivovať. S tým batôžkom temperamentu vstupuje do života, ktorý si nosí do smrti. S temperamentom pracovala ako s plachtou na plachetnici - aby vietor dostal loďku ďalej, alebo aby ju brzdil,“ dodáva Žiška.

Pripravovaná inscenácia je aj košickým debutom Petra Janků, ktorý navrhol scénu a kostýmy. V postave Sáry Salkházi sa predstaví Tatiana Poláková, v ďalších postavách uvidia diváci Katarínu Horňákovú, Beátu Drotárovú, Líviu Michalčík Dujavovú, Andreja Palka a hosťujúceho Ľuba Záhona.

