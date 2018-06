Deti mali nakresliť svojich imaginárnych kamarátov: Keď tú KRESBU zbadala matka, zdesila sa

Kresba malej Ruby sa objavila medzi obrázkami detí, ktoré mali znázorniť svojich vymyslených priateľov. Pôsobí ale dosť desivo. Zatiaľ čo dievčatko sa na fotke, ktoré zverejnila jej mama, herečka Natalie Moralesová na Twitteri, usmieva, panák, ktorého znázornila, vyzerá skôr hrozivo.

Ruby, you have a ghost. This is straight up terrifying. pic.twitter.com/DM0y77CWHI — Natalie Morales (@nataliemorales) 28. mája 2018

Niektorí užívatelia podotkli, že Ruby sa možno kamaráti s duchom a je médium. "Toto je moja vymyslená mama. Jej žlté riasy jej dovoľujú vidieť v tme a vždy za mnou chodí iba v noci. Niekedy ma to vystraší, ale vždy chcem, aby sa vrátila. V bruchu má dve bábätká. Má štrnásť rokov, ale nikdy nemá narodeniny," opísala postavu na výkrese jej autorka.

Moralesová zďaleka nie je jediná, ktorá má skúsenosť so strašidelnou historkou svojho dieťaťa. Najviac mrazivé je rozprávanie dievčiny, ktorá našla uprostred noci svojho brata v kuchyni, ako sa s niekým rozpráva a tvrdí mu, že mu nemôže dať nôž, pretože by ublížil celej rodine. Na otázku, komu to hovorí, chlapček odpovedal, že sa rozprával s duchom menom Jane.

"Naša dcéra mala tri roky, keď nás presviedčala, aby sme sa nebáli duchov, lebo nám nechcú ublížiť a bez akýchkoľvek obáv pritom hľadela do tmavej obývačky," prehovorila o svojej skúsenosti ďalšia žena. A epizódu hororových prípadov doplnila matka, ktorej dcéra tvrdila, že v neobývanej izbe ich domu videla muža s dlhými vlasmi oblečeného v čiernom kabáte.