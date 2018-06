FOTO Mladík chcel zbaliť dievča: Neuveríte, na čom ho nachytala, takú príučku ešte nedostal!

Hovorí sa, že muži sa vyznajú v autách, pričom v tomto prípade to bolo presne naopak. Kráska si chcela nádejného záujemcu preťuknúť, a tak mu položila jednoduchú, no premyslenú otázku. „Máš rád autá?“

Mladík, samozrejme, napísal, že ich priam zbožňuje. Na to mu dievčina s nadšením odpísala, že jej najobľúbenejšie auto je Volvo VNR 640. Následne sa stalo presne to, čo predpokladala. Nič netušiaci mladík sa chytil do pasce.

Pochválil ju, že má vynikajúci vkus, a že ten istý model je aj jeho najobľúbenejším. Dievčina sa ho ešte schválne opýtala, prečo práve tento model? „Kvôli rýchlosti,“ odpísal jej. Vyššie spomínané volvo je však nákladný automobil.