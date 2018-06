Slovenka požiadala priateľa, aby jej povedal rozmery chladničky: Najhoršia vec, akú mohla urobiť

Ilustračné foto, Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA - Videohovor, aký zažila táto Slovenka so svojím partnerom, je naozaj kapitola sama o sebe. V snahe predať ich chladničku ho poverila veľmi jednoduchou úlohou. Chcela, aby jej povedal, aké má chladnička rozmery, aby ich vložila do inzerátu. No rozmery, aké jej zahlásil do telefónu, ju dostali do kolien.