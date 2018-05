Starenka (106) prezradila svoj recept na dlhovekosť: Vďaka týmto dvom VECIAM žije tak dlho

Madeline Dyeová sa narodila v anglickom grófstve South Yorkshire v rovnakom roku, ako sa potopil Titanic. Celý život žije pomerne striedmo, von príliš nechodí a už vôbec nie do krčmy. V tej bola prvýkrát až ako deväťdesiatročná. Seniorka žila vo svojom dome úplne sama až do svojich 103 rokov, kedy sa zranila a musela byť prevezená do domu dôchodcov. "Chodí úplne sama bez paličky a je úplne nezávislá," povedala jej osemdesiatročná neter.

Madeline je v domove veľmi obľúbená, rada sa rozpráva s ostatnými obyvateľmi zariadenia a má obrovský zmysel pre humor. Vždy, keď sa jej niekto spýta, či bola niekedy vydatá, odpovie, že nikdy žiadneho muža nemala, a práve preto sa dožila tak vysokého veku. Manželstvo považuje za jeden veľký stres, ktorý si tým, že sa nikdy nevydala, ušetrila. Dyeová bola vždy veľmi aktívna, každý deň napríklad chodila do práce niekoľko kilometrov pešo, a to väčšinou do strmého kopca.

Dyeovej otec Ernest zomrel v druhej svetovej vojne, odvtedy žila len so svojou mamou Mary a sestrou Auralie. Celý život pracovala ako knihárka, je vášnivou záhradkárkou a rada pletie.