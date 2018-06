Manželia doma nezaťahovali žalúzie: Susedia videli, čo nemali, štipľavý ODKAZ

Tridsaťtriročná Karin Stoneová a jej o rok starší manžel Jay riešili nedávno jednu bizarnú záležitosť. Susedia im poslali list, v ktorých ich žiadali, aby neboli takými exhibicionistami. "Prosím, začnite si zaťahovať žalúzie, keď sa vyzliekate alebo obliekate. Je nám už zle z toho, ako sa neustále musíme pozerať na veľký zadok, veľké cecky a malého vtáka. Ak neprestanete, udáme vás za pohoršovanie verejnosti," stálo čierne na bielom.

Je pravdou, že manželia nie sú práve hanbliví a keď sa prezliekajú, je im úplne jedno, či ich niekto vidí alebo nie. No odkaz susedov, ktorí sa ani neobťažovali podpísať, ich úplne dorazil. "Bola som doslova v šoku. Keby prišli a zaklopali na naše dvere, tak poviem, prepáčte. Ale takto sa nemám za čo ospravedlňovať," povedala Karin, ktorá pracuje ako sekretárka.

Spolu s manželom sa preto rozhodli pre pomstu a napísali svoj vlastný list, ktorý vystavili za oknom svojho domu. Stojí na ňom: "Prestaň sa nám pozerať do okien ty zvedavec." Podľa Stoneovcov by autorom nahnevaného odkazu mohol byť, súdiac podľa písma, nejaký starší človek. Či ich odveta zabrala, nevedia, no pripustili, že to môže odštartovať "vojnu odkazov".