Čína vypustila do vesmíru družicu: Preskúmať by mala odvrátenú stranu Mesiaca

PEKING - Čína vypustila v pondelok do vesmíru družicu, ktorá bude skúmať odvrátenú stranu Mesiaca. Podľa agentúry AP o tom na svojej internetovej stránke informovala čínska vesmírna agentúra CSNA.

Družica má slúžiť ako komunikačná linka medzi Zemou a plánovanou lunárnou misiou. Na obežnú dráhu ju vyniesla raketa s názvom Dlhý pochod 4C o 05.28 h (23.28 h SEČ) miestneho času z kozmodrómu Si-čchang, ktorý sa nachádza na juhozápade krajiny, spresnila agentúra Reuters.

"Pre Čínu to znamená významný krok pri realizácii plánu stať sa prvou krajinou, ktorej zariadenie pristane na odvrátenej strane Mesiaca a zmapuje túto oblasť," uviedol vedúci tohto projektu Čang Li-chua.

Satelit, známy aj ako Čchüe-čchiao (Stračí most), bude na obežnej dráhe približne 455.000 km nad Zemou a bude prvou komunikačnou sondou, ktorá bude pracovať na tomto mieste, doplnil Li-chua. Čína má záujem dohnať vo výskume kozmu Rusko a USA a do roku 2030 by sa chcela stať vesmírnou mocnosťou, píše Reuters.