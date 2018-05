Tínedžerka (19) zistila, že ju podvádza priateľ: Po nevere sa jej stala tá najlepšia vec v živote

CARDIFF - Pri pohľade na fotografie Shanai Martinovej musí každý uznať, že rozchod s neverným priateľom bolo to najlepšie, čo ju mohlo v živote stretnúť. Po tom, ako ho vykopla zo svojho života, začala pracovať na svojej postave a ako sebavedomá mladá žena teraz rozdáva rady ostatným dievčatám, ktoré sa ocitli v podobnej situácii ako ona.

Devätnásťročnej Walesanke stačilo iba deväť mesiacov na to, aby radikálne zmenila svoje telo a vypracovala ho do krásy. Za toto obdobie sa jej podarilo zhodiť 25 kilogramov, čím zmenšila svoju konfekčnú veľkosť z čísla 16 na 10. "Za túto zmenu ďakujem môjmu expriateľovi, chudnúť som totiž začala práve po tom, ako sme sa rozišli, keď som po troch rokoch nášho vzťahu zistila, že ma podvádza," povedala.

O nevere sa Shanai dozvedela v čase, keď už mali objednanú spoločnú dovolenku v Thajsku, kam nakoniec aj išli, ale už iba ako kamaráti. Na rozchod s bývalým priateľom s odstupom času pozerá ako na dar, pretože má teraz oveľa lepší vzťah s iným mužom. "Možno som všetko tak zle znášala aj preto, lebo po samovražde môjho otca som citlivejšia a mám psychické problémy. Pohyb sa stal mojím únikom pred všetkým," spomína si na smutné obdobie spred deviatich mesiacov. Ku strate hmotnosti vraj nepotrebovala toho veľa. Stačilo, keď začala chodiť pešo do práce a prestala sa prejedať. "Keď som mala nadváhu, chýbalo mi sebavedomie. Teraz sa cítim oveľa lepšie a zdravšie," hovorí spokojne.

Martinová ostatným dievčatám cez sociálnu sieť odkazuje, aby nikdy nebrali rozchod s partnerom ako katastrofu. Majú to chápať ako novú výzvu a začať robiť v živote niečo nové a lepšie. "Nikdy neklesajte na duchu, prejde to a po čase sa budete na všetko pozerať úplne inak." A čo si myslí Shainin ex o jej novej postave? "Nepremýšľam o tom a nepremýšľam už ani nad ním. Už som niekde úplne inde, s novou láskou a šťastná," dodáva s úsmevom.