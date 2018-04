BRATISLAVA - Štvrtý album zoskupenia Autumnist vyšiel na konci marca, päť rokov po ostatnej štúdiovke Sound of Unrest. Novinka False Beacon signalizuje ďalší vývojový krok od predošlých, abstraktnejšie ladených počinov. Temná atmosféra zostáva, no o slovo sa v ešte väčšej miere hlásia chytľavejšie námety so živelnými elektronickými podkladmi a hosťujúcimi spevákmi.