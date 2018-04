BRATISLAVA - Znie to až neuveriteľne, no nemecký nu jazzový projekt Jazzanova naposledy vydal album pred šiestimi rokmi. A ak hovoríme o kolekcii predtým nevydaných skladieb, tak je to už celá dekáda. Tento rok však do ich diskografie pribudne ďalšia - na leto ohlásili nový štúdiový album a v rámci turné prídu aj na Slovensko.