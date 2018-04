FOTO Babička (72) sa vydala za tínedžera (19): Prehovorili o prvom sexe, to ale bola noc!

MARYVILLE - Sedemdesiatdvaročná Almeda Errellová z amerického štátu Tennessee konečne našla lásku svojho života! Nejde však o žiadneho dôchodcu v jej veku, ale o devätnásťročného mladíka, s ktorým sa spoznala na narodeninovej oslave. Obaja tvrdia, že našli toho pravého. Ich rodiny si to však nemyslia a pravdupovediac sa im nemožno diviť.

Dvojica sa zoznámila na pohrebe Almedinho syna, keď mal Gary len sedemnásť rokov. Neskôr sa stretli opäť na jednej narodeninovej oslave, kde sa dali do reči. Gary Hardwick tvrdí, že ho nikdy nepriťahovali mladé ženy, skôr naopak. "Prvá vec, ktorá ma na Almede zaujala, boli jej nádherné modré oči a jej osobnosť. Bola to láska na prvý pohľad," vyhlásil. Aj jeho vyvolená v tom mala jasno už od začiatku. "Keď niekoho miluješ, vek je len číslo. Vedela som, že on je ten, s kým chcem stráviť zvyšok svojho života. Vek u mňa nikdy nehral rolu," znejú jej slová.

Errellovej šesť vnúčat vo veku Garyho a ostatní rodinní príslušníci si to ale nemyslia. Jej syn sa dokonca s mamou odmieta rozprávať a aj vnúčatá majú problém akceptovať tento zvláštny manželský zväzok. "Iba raz som ho nazval starký, keď som bol opitý. Ale v mojej mysli ho vidím skôr ako kamaráta, než ako starého otca. Ale naša babička je šťastná," skonštatoval Aaron.

S Almedinými vnúčatami

Ľudí zaujíma aj to, ako manželia fungujú po fyzickej stránke. Podľa vlastných slov si výborne rozumejú aj v sexe. Prvýkrát sa milovali počas svadobnej noci a bol to vraj nádherný zážitok. "Je medzi nami hlboké spojenie. Almeda je úžasná milenka," povedal jej tínedžerský manžel.

Aj napriek veľkému vekovému rozdielu majú svojrázni manželia spoločné záľuby. Jednou z nich je aj YouTube, na ktorom pravidelne zverejňujú videá o ich zamilovanom vzťahu, o tom, ako spolu žijú, no nebránia sa ani žartíkom. Ich kanál má neuveriteľných 49 000 odoberateľov.