Najbohatšie deti z Budapešti: Na FOTO sa chvália luxusom, o ktorom môžete len snívať

Bohaté deti Budapešti

BUDAPEŠŤ - Veľkú noc síce máme už dávno za sebou, no zdá sa, že títo tínedžeri majú prázdniny každý deň. Rich Kids of Budapest je najnovším prírastkom medzi účtami na Instagrame, na ktorom sa mladí Maďari chvália luxusom, ktorý ich obklopuje. Ich najväčšou starosťou je zrejme to, kam pôjdu na dovolenku či ktorým autom sa vyberú na nákupy.