Pár plánoval krásnu svadbu: Po zaplatení luxusného ubytovania ich čakala studená sprcha

Britský pár Dazie a Thomas si cez internetový portál Homeaway vybral luxusnú prímorskú vilu na Ibize, kde sa chceli s najbližšími priateľmi najskôr rozlúčiť so slobodou a v ich prítomnosti vstúpiť do manželstva. Keď chcela budúca nevesta objednať pobyt, ozval sa jej chlapík, ktorý sa predstavil ako majiteľ nehnuteľnosti a ponúkol jej, že ak zaplatí vopred priamo na jeho účet a nie cez stránku Homeway, môže jej poskytnúť zľavu. Avšak vo chvíli, keď peniaze opustili britský účet, po údajnom majiteľovi sa akoby zľahla zem.

„Prišli sme o 3400 libier (cca 3890 eur). Časť tých peňazí nám darovali priatelia, chceli sme tam byť aj s nimi a urobiť si poriadnu rozlúčkovú párty, zosobášiť sa a užiť si more a pláž. Potom sme plánovali ísť na dva dni do Talianska,“ povzdychla si Dazie pre portál mirror.co.uk. „Viem, že je to moja chyba, ale nikdy som si nemyslela, že by ma mohol niekto takto nachytať.“

Keď ju po prevedení peňazí na účet údajného majiteľa nikto nekontaktoval, ponuku si prezrela cez Google Earth a namiesto prepychovej vily uvidela iba parkovisko. „Cítila som sa veľmi hlúpo, keď som potom musela všetkým vysvetliť, že to bola moja chyba,“ hovorí mladá žena. Ako však sama tvrdí, ponuka na luxusné ubytovanie s logom spoločnosti Homeaway vyzerala veľmi dôveryhodne. Po tom, ako sa všetko prevalilo, spojila sa so spoločnosťou a spýtala sa, prečo majú v ponuke ubytovanie, ktoré vôbec neexistuje. Krátko na to dostala odpoveď, že nikdy takýto inzerát nezverejňovali a e-mail s ich logom bol falošný.

„Všetkému som sa mohla vyhnúť, keby som nedôverovala mužovi, ktorý sa predstavil ako majiteľ vily a namotal ma na zľavu,“ povzdychne si žena. Okamžite sa skontaktovala s bankou v Británii, lenže tam už nemohli nič robiť, pretože jej peniaze z účtu odišli. „Na polícii mi zasa povedali, že sa nezaoberajú vymáhaním peňazí, ale iba chytaním kriminálnikov,“ vysvetľuje komplikovaný prípad Dazie. „Vyšetrovanie vraj spustia do dvadsaťosem dní.“

K žiadnemu riešeniu sa nedopracovala ani po tom, ako zatelefonovala do španielskej banky. Po hodinovom vysvetľovaní tamojšej úradníčke dostala odpoveď, že môžu všetko preveriť až vtedy, keď bude do celého prípadu zapojená polícia. „Na Taliansko sme už zabudli, teraz hľadáme v Španielsku lacnejšiu alternatívu, aby sme to priateľom nejako vynahradili, pretože všetci už majú rezervované letenky a urobíme si aspoň malý večierok pri bazéne,“ hovorí Dazie.

Sklamanej dvojici, ktorá prišla o kopu peňazí, chcú priatelia prispieť na kvetinové dekorácie a fotografa, aby sa im napriek tejto nepríjemnej situácii podarilo zachrániť čaro vysnívanej svadby a svadobnej cesty.