V Nórsku objavili 600 rokov starú hraciu kocku: Ako dopadla posledná hra s ňou?

Sám nález šesťstrannej stredovekej hracej kocky nie je v Bergene ničím unikátnym, archeológovia ich pri vykopávkach postupne objavili viac ako tridsať. Na tejto ale chýba jednotka a dvojka a naopak štvorka a päťka sa vyskytuje dvakrát. Podľa nórskeho ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva bola kocka s veľkou pravdepodobnosťou používaná k podvodom. Nórski vedci však nevylúčili, že kocka mohla byť určená tiež k nejakej dnes neznámej hre.

Kocka bola nájdená vo štvrti Vågsbunnen, kde archeológovia v súčasnosti pracujú na vykopávkach drevenej ulice z 15. storočia. V stredoveku bola táto oblasť husto osídlená a stálo tu veľa krčiem a hostincov. Podľa expertov je veľmi pravdepodobné, že sa tu hrali aj hazardné hry.

Medieval cheater’s dice with two fours and fives found in Norway https://t.co/XTJijV8WIz pic.twitter.com/oVn6ShYkm3