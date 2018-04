Matka omylom poslala svojho syna do školy v nemravnom tričku: FOTO pikantnosti

Keď Shelly MacCullarová dostala od svojho priateľa obnosené šatstvo pre syna Anthonyho, potešilo ju to, ale nemala čas poriadne si všetko prezrieť. Tričko s logom a nápisom McDonald sa jej na prvý pohľad páčilo, a tak ho pripravila synovi do školy. Až keď sa vrátil domov, zistila, že chlapec pobehoval celý deň v tričku s nápisom, že miluje to, keď je medzi ženskými nohami. Autorovi loga sa totiž veľmi nápadito podarilo zmeniť význam známeho reklamného sloganu a urobiť z neho dôvtipný dvojzmysel. Prikreslený pár dámskych lodičiek k logu reťazca urobil z lásky k fast foodu lásku k ženskému rozkroku.

Shelly teraz dúfa, že učiteľky si nič nevšimli, presne ako ona. Najprv bola síce v rozpakoch, ale potom sa rozhodla zverejniť fotku trička na sociálnej sieti. Chce tak upozorniť ostatných rodičov, aby boli pri výbere oblečenia pre svoje ratolesti pozorní. "Musím všetko dôkladne prezrieť, a to okamžite, aby som zas Anthonyho neposlala do školy v niečom nevhodnom," sype si popol na hlavu matka.