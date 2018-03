Študentka (20) si hľadá prácu, poslala životopis do 20 firiem: Urobila v ňom jednu fatálnu chybu

Dvadsaťročná Emma Dukesová je študentka žurnalistiky a tak, ako väčšina študentov, aj ona si hľadá zamestnanie na leto. Jednu zo žiadostí poslala aj do vegánskej reštaurácie a nezabudla pripísať, že je sama už tri roky vegánkou. Až na druhý deň si uvedomila, že poznámku o svojom stravovaní zabudla vymazať a postupne ju vo svojom životopise rozposlala približne do dvadsiatich firiem, v ktorých sa tiež uchádzala o prácu. "Zaujímalo by ma, čo si o mne pomysleli zamestnávatelia, ktorých vôbec nezaujíma, ako sa ich zamestnanci stravujú. Ešte som tam dala aj dva výkričníky," smeje sa.

Applied for a vegan cafe on indeed and put in the little about me section that I’m vegan. Forgot to change it and I’ve now applied for 20 other jobs and told them I’m vegan I am literally the definition of ‘DID YOU KNOW IM VEGAN’