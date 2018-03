Akademička šokuje teóriou o Ježišovi: Pred ukrižovaním sa stal obeťou sexuálneho obťažovania!

Riaditeľka Inštitútu pre interdisciplinárne biblické štúdie, doktorka Katie Edwardsová, priniesla šokujúci pohľad na ukrižovanie Ježiša Krista, ktoré si kresťania pripomínajú počas Veľkej noci. Tvrdí však, že na jej teórii nie je nič zvláštne. Svoj postoj zakladá na úkonoch Rimanov, ktoré samotnému ukrižovaniu predchádzali. "Ide o vyzliekanie Ježiša Krista a jeho zobrazovanie so stuhou okolo bedier. Z pohľadu súčasnosti to môžeme hodnotiť ako silný prejav poníženia a rodovo založeného násilia vyhodnoteného ako akt zneužívania. Ak to porovnáme so súčasnými prejavmi proti sexuálnemu násiliu, v súvislosti s Pánovým ukrižovaním by sme mohli hovoriť o iniciatíve HimToo," vyhlásila.

K názoru Edwardsovej sa pridal aj profesor David Tombs z univerzity v Otagu na Novom Zélande a podotkol, že ak by sme chápali ukrižovanie Ježiša ako akt násilia, cirkev by mala prehodnotiť svoj postoj k iniciatíve MeToo. Spoločne so šéfom teologických štúdií a kolegom Howardom Patersonom dokonca tvrdia, že sexuálne násilie páchané na Kristovi je chýbajúcou časťou vo veľkonočnom príbehu. Podľa nich by chápanie Božieho syna ako obete sexuálneho násilia mohlo pomôcť verejnosti rozumieť tým, ktorí žijú s nálepkou sexuálne zneužitých obetí. V tomto prípade ide najmä o mužov.

Vlažný postoj k vyhláseniam Edwardsovej a jej kolegom zaujal sociológ Stuart Waiton. "V spoločnosti existuje tendencia preberať takmer všetko ako formu zneužívania a snažiť sa označiť za obeť všetkých. Ale toto nemá s históriou nič spoločné a je to minimálne zvláštne," uviedol.