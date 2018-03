FOTO Poľky (†14), ktorá zomrela v koncentráku: Dostali farbu, zlomí vám to srdce

V záplave farebných fotografií, ktoré sa na nás valia zo sociálnych sietí, novín a časopisov, je pre mnohých čiernobiela fotografia vzácnosťou a nostalgiou. Marina Amaralová začala s prácou na čiernobielych fotkách pred tromi rokmi. Obrázky upravené s citom a so správnym farebným odtieňom vystihujú a zachovávajú atmosféru dávnych čias a zároveň sa stávajú pochopiteľnejšími pre súčasných divákov. Jej posledné dielo zachytáva štrnásťročnú Poľku Czeslawu Kwokovú, ktorá skončila spolu s viac ako so štvrť miliónom detí a tínedžerov.

"Myslím si, že súčasná generácia si lepšie uvedomí atmosféru druhej svetovej vojny, keď sa pozrie na farebné zábery z tohto obdobia," hovorí umelkyňa, ktorá takto hľadá spôsob, ako vysvetliť novej generácii, čo všetko sa dialo za múrmi Osvienčimu. "Holokaust nezačal masovým zabíjaním, ale rétorikou nenávisti, ktorú aj dnes mnohí prehliadajú a tolerujú ju. A vidíte, ako to dopadlo, nenávisť neobišla ani nevinné deti," komentuje svoje dielo.

Mladučká, nakrátko vystrihaná Czeslawa, upútala po príchode do pracovného tábora pozornosť Wilhelma Brassea, ktorého úlohou bolo fotografovať priamo v Osvienčime. Sám popísal prácu v koncentráku ako hroznú skúsenosť, pretože pracoval pod hrozbou smrti a nemohol nikomu nijako pomôcť. Toto dievča si vraj pamätal veľmi dobre. Po príchode do tábora bolo údajne veľmi zmätené a nerozumelo dozorkyni, čo jej hovorí, preto dostala úder do tváre. Pri fotografovaní veľmi plakala, neustále si utierala krv zo zranenej pery a trvalo veľmi dlho, kým dokázala potlačiť slzy, aby mohol Wilhem urobiť zopár záberov.

"Podliatiny a krvácajúca červená pera snáď pomôžu ostatným pochopiť, čo sa vlastne s deťmi v koncentračných táboroch dialo. O Czeslawe je známe, že nakoniec zomrela ako štrnásťročná, ale okolnosti jej smrti neboli zaznamenané," dodala Amaralová.