Aj vám sa pri praní strácajú ponožky? Mamička (25) túto záhadu vyriešila, odhalenie na VIDEU

Kto by nepoznal záhadu stratených ponožiek! Všetci to poznáme, keď dáme oprať osem párov ponožiek, ale z práčky vytiahneme von len šesť. Kde zmizli tie zvyšné dva? Tento rébus sa nedávno podarilo vyriešiť mladej Angličanke. Náhodou zistila, že jej sušička má zabudovaný aj druhý filter a keď ho otvorila, našla v ňom dávno stratené kusy ponožiek.

"Už nejaký čas dobre nefungovala. Tak som skontrolovala filter vo vnútri. Potom som si ale všimla tlačidlo, o ktorom som predtým vôbec nevedela. Stlačila som ho a otvoril sa druhý filter," povedala Danielle Carrová pre Mirror Online.

Vo vnútri našla niečo, čo pripomínalo páperie alebo usadený prach, no keď to vytiahla von, zistila, že je to ponožka. A našla ich tam viac.

Danielle dúfa, že si jej partner už viac nebude z nej robiť srandu. Ich skriňa bola totiž až donedávna plná ponožiek, ktorým chýbal druhý pár. "Prirodzene, tie, čo som našla vo filtri, sú úplne zničené a nemôžeme ich už viac nosiť. Ale je pekné vedieť, kam sa podeli," dodáva Carrová.

So I've been to blame for loosing socks when actually I was right that the tumble dryer eats them! There's a second filter underneath that socks fall into! Feel free to share so we can reunite long lost socks #mysterysolved pic.twitter.com/4GYxHblnHV