Pes s ľudskou tvárou valcuje internet: Z FOTKY na pamiatku jeho majiteľky sa stal hit

MASSACHUSETTS - Tohto psa pozná takmer celý svet. Vďačí za to svojej tvári, ktorá náramne pripomína tú ľudskú. Človek by si pri pohľade na neho až mohol myslieť, že bol počítačovo upravený, pretože tie oči a ústa sú naozaj neuveriteľné.

Majiteľka Chantal Desjardinsová si vraj nikdy nevšimla, že by bol jej ročný pes Yogi niečím zvláštny. Pred časom ho odfotila na verande svojho domu v americkom štáte Massachusetts a záber zverejnila na sociálnej sieti. A práve vtedy sa strhlo hotové šialenstvo. Mnohí užívatelia totiž podotkli, že Yogi má ľudskú tvár. A keď sa na neho pozriete, musíte uznať, že jeho oči a ústa naozaj vyzerajú viac ako ľudské než psie.

"Nikdy predtým som si to nevšimla, ale teraz, keď ma na to upozornili, to už vidím," uviedla dvadsaťsedemročná Chantal. Viacerí ľudia podotkli, že im Yogiho tvár naháňa strach, no pre ňu je to stále to zlaté šteniatko, ktoré si pred rokom priniesla domov.

Zároveň vylučuje možnosť, že by fotka bola pred zverejnením počítačovo upravovaná. "Nie som žiadny fotograf. Chcela som len spraviť fotku na pamiatku, na ktorej bol Yogi spolu s mojím druhým psom Darlou a potom som sa ňou podelila na Facebooku," dodáva.