Vieme, ktoré veci si môžete z hotela odniesť bez výčitiek: A TIETO nikdy nekradnite!

LONDÝN - Ak vás láka pri opúšťaní hotelovej izby šupnúť si čo-to do batožiny na pamiatku, nemusí ísť vždy o primitívne zlodejstvo. Rozhodnutím, že si niektoré z hotelových vecí privlastníte, môžete dokonca šetriť životné prostredie. Treba ale naozaj vedieť, ktoré predmety to presne sú.

Znalec etikety William Hanson spísal zoznam predmetov, o ktoré môžete odľahčiť zariadenie hotela bez toho, aby ste museli zápasiť s vlastným svedomím. Avšak na druhej strane je tu veľa vecí, na ktoré je lepšie zabudnúť a uvedomiť si, že jednoducho nie sú vaše a treba ich radšej nechať v izbe.

"Čo sa týka toaletných potrieb, vôbec sa nezdráhajte a vezmite si ich. Ak ste už niektoré z nich otvorili, personál hotela ich nemôže posunúť na ďalšie použitie a vyhodí ich. A to je veľmi nešetrné k životnému prostrediu," vysvetľuje Hanson. Rovnaké je to podľa neho aj s jednorazovými šľapkami. V prípade, že ste ich použili, skončia v odpade, takže si ich pokojne môžete pribaliť do tašky. "Medzi jednorazové toaletné potreby ale rozhodne nepatria uteráky, osušky ani župany," upozornil odborník.

Manažérom mnohých hotelov robia vrásky na čele hostia, ktorí toto zatiaľ nepochopili. Ľudia, ktorí si radi uterák privlastnia, veľmi často svoj skutok ospravedlňujú tým, že si ho nechávajú ako suvenír. Mnohé hotely preto začali s predajom uterákov a županov s vlastným logom.

"Tiež mi nie je jasné, že ak má niekto peniaze na to, aby si zaplatil hotel, prečo kradne kanvice, čajový alebo kávový servis a lyžičky," krúti hlavou Hanson. Dodal, že rovnako úbohé je odnášať si z hotela čajové vrecúška, kávu, cukor alebo mlieko do kávy.