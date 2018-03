Zlodej (19) chcel ukradnúť mercedes: Majiteľ ho pri tom načapal, VIDEO tvrdej príučky

Mladý zlodej nemal šancu

LONDÝN - Toto je moment, kedy odhodlaný muž bráni svoj mercedes pred zlodejom, ktorý sa ho práve chystal ukradnúť. Stačilo málo a bol by jeho, no nerátal s tým, že narazí na majiteľa, ktorý bude ochotný svojho štvorkolesového tátoša brániť až do krvi.