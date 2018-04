Z policajnej FOTO sa smeje celý internet: Keď uvidíte ten identikit páchateľa, padnete do kolien

Policajná fotografia dostala nejedného užívateľa. Po zverejnení na Twitteri sa stala okamžite hitom. Ide o identikit muža, ktorý je podozrivý z vlámania a krádeže. "Vydali sme elektronickú podobu osoby, ktorá je podozrivá z vlámania sa v Stratforde vo februári. Ak máte nejaké informácie, prosíme, kontaktujte nás," napísala polícia z Warwickshire vo Veľkej Británii.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e