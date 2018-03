FOTO Smrť jedného z najväčších zločincov 20. storočia: Smútok, strach i plané nádeje

Vlastným menom Josif Vissarionovič Džugašvili vládol neobmedzenou mocou od roku 1927. Podľa odhadov desiatky miliónov ľudí boli popravené v stalinských čistkách, zahynuli v obávaných pracovných táboroch (gulagoch) alebo v občianskej vojne a podľahli hladomoru v tridsiatych rokoch.

Posledné dni Stalina sú zahalené tajomstvom. Ranený mŕtvicou bol asi medzi 1. a 2. marcom a po záchvate zostal dlho ležať bez pomoci. Existuje teória, že záchvat bol vyvolaný sporom medzi ním a členmi vedenia. Podľa ďalšej z nich mal smrť obávaného vládcu na svedomí minister vnútra a obávaný kat, ktorý sám skončil na popravisku - Lavrentij Berija, ktorý vraj pochopil, že Stalin údajne ženie krajinu do tretej svetovej vojny. Ostatky vodcu boli uložené do mauzólea na Červenom námestí po boku Lenina, v roku 1961 boli uložené k ostatným predstaviteľom SSSR ku Kremeľskému múru.

Muž, ktorý si zvolil prezývku Stalin (rusky "stal" znamená oceľ), sa narodil 21. decembra 1879 v gruzínskom meste Gori, kde ho dodnes uctievajú. Z pravoslávneho seminára bol vylúčený vraj za revolučnú aktivitu, v roku 1901 sa stal profesionálnym revolucionárom. V ilegalite organizoval štrajky a demonštrácie, viedol robotníkov do zrážok s políciou a peniaze na revolúciu údajne získaval lúpežami. Krátko pobudol vo vyhnanstve na Sibíri.

Začiatky Stalinovej revolučnej dráhy zapôsobili na Lenina. Podľa ruského spisovateľa a historika Edvarda Radzinského prišiel Koba (jeden z pseudonymov Stalina) do Moskvy ako druhoradý politik, ale rýchlo našiel cestu k Leninovi. Doviedlo ho tam nielen umenie získať a udržať moc, ale aj to, že pre Lenina bol polovzdelaný a drsný Stalin mužom činu bez zábran. Nerozhodní intelektuáli (Trockij, Kamenev či Bucharin) váhali s radikálnymi metódami. Na čelo boľševikov sa Stalin dostal v roku 1922 na návrh Lenina, ktorý bol v tom čase šéfom vlády a neformálnym vodcom strany.

Neskôr Lenin vo svojom testamente varoval pred tým, aby Stalin získal veľkú moc kvôli jeho zlým vlastnostiam. V roku 1924 Lenin zomrel a o vedenie strany sa rozhorel boj. O tri roky neskôr Stalin zvíťazil nad svojimi protivníkmi v strane a stal sa najmocnejším mužom v krajine. Začalo sa budovanie socializmu - kolektivizácia poľnohospodárstva a industrializácia, likvidácia všetkých domnelých odporcov, aj najbližších spolupracovníkov a priateľov vrátane armádnych špičiek a kultúrnej elity. Už s oslabenou armádou sa po tragickej dohode s Hitlerom zapojil do boja proti Hitlerovi a víťazstvo v druhej svetovej vojne a úspechy na Jaltskej a Postupimskej konferencii ich utvrdili v jeho nepremožiteľnosti. Čistky pokračovali až do jeho smrti.

Historici sa dodnes dohadujú, čím Stalin skutočne bol. Pre jedných zakomplexovaným paranoikom a megalomanom, pre druhých chladne kalkulujúcim monštrom. Pohreb však vtedy uviedol do tranzu celú krajinu a pred rakvou bolo ušliapaných približne 1500 ľudí. O tri roky neskôr na dvadsiatom zjazde KSSS Nikita Chruščov, ktorý sa nakoniec dostal na čelo komunistov, odsúdil Stalinovu osobnosť. Až perestrojka ale ukázala zločiny Stalinovej éry v plnom svetle.

Vášnivý fajčiar a milovník gruzínskeho vína bol dvakrát ženatý. Prvá manželka Jekaterina Svanidzeová mu porodila syna Jakova, ktorý bol počas druhej svetovej vojny zajatý a pravdepodobne zahynul v koncentračnom tábore Sachsenhausen - Oranienburg. O osude Jakova koluje mnoho legiend a podľa historikov nie je úplne jasné, za akých okolností bol zajatý a zahynul.

Druhá manželka, kráska s orientálnymi rysmi Nadežda Allilujevová, mu porodila syna Vasilija a dcéru Svetlanu. Nadeždu údajne dohnal k samovražde. Vasilij, ktorý zomrel v roku 1962, bol dva roky po smrti otca odsúdený za protisovietsku činnosť. Svetlana v 60. rokoch emigrovala do USA. V roku 1984 sa vrátila do vlasti, ale žiť v Sovietskom zväze nedokázala a v roku 1986 sa vrátila do USA. Zomrela v novembri 2011 vo veku 85 rokov v americkom štáte Wisconsin. Diktátor mal osem vnúčat. Najväčšiu radosť by Stalinovi robil vnuk Jevgenij (syn Jakova), vodca stalinistov v Rusku i v Gruzínsku, ktorý sa bez úspechu súdil kvôli údajnému očierňovaniu dedkovho mena. Jevgenij zomrel v roku 2016.