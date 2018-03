Človek by ani neveril: Toto sa deje s vaším telom, keď je extrémna zima

Mráz a chlad by mal na území Európy pretrvávať ešte do konca tohto týždňa. Takže teplé bundy, topánky, čiapky a rukavice budú ešte stále patriť k povinnej výbave, aby nás ochránili pred zimou a prechladnutím. Lekár Daniel Atkinson vysvetľuje, ako je to s chladom a jeho účinkami na naše telo a čo všetko sa s ním deje, keď dochádza k nebezpečnému podchladeniu.

Mozog

Hypofýza a hypotalamus reagujú na signály z nervových zakončení a uvoľňujú hormóny v snahe regulovať telesnú teplotu a udržiavať ju vo vitálnych orgánoch. Pritom dochádza k sťahovaniu krvných ciev (vazokonstrikcia). Ak je telo vystavené drastickému chladnému počasiu dlho, môže hypotalamus zodpovedný za termoreguláciu v tele ovplyvniť a spomaliť proces uvažovania.

Srdce

V chlade musí telo vo väčšej miere konzumovať kyslík. Srdce preto pumpuje viac krvi do životne dôležitých orgánov, aby ich zohrialo a jeho činnosť je rýchlejšia ako inokedy.

Prsty

Nedostatočný krvný obeh ovplyvňuje aj sfarbenie a citlivosť odhalených alebo málo zateplených prstov na nohách a na rukách. Spočiatku sa všetko prejavuje bolesťou, ktorá prechádza do necitlivosti. Pri dlhšom podchladení vznikajú pľuzgiere a omrzliny. V pokročilých prípadoch môžu tkanivá vystavené dlhodobým teplotám mrazu končiť nekrózou, ktorá si vyžaduje ich chirurgické odstránenie.

Vlasy

Hormóny uvoľnené hypotalamom robia z pokožky na hlave izolant, ktorý udržuje telesnú teplotu. Vtedy sa vlasy (ak ich máme), nalepia na pokožku a častejšie sa nám tvorí tzv. husacia koža.

Nos

Koža vo vnútri nosa býva pod vplyvom chladného počasia suchšia, citlivejšia a častejšie praská.

Pľúca

Vzduch sa zohrieva cestou cez nos, ústa a dýchaciu trubicu. Zohriaty a zvlhčený potom končí v pľúcach. Ale ak je vzduch príliš dlho chladný, svalové tkanivo vnútri dýchacieho traktu môže spôsobiť kŕč, čo vedie k ťažkostiam s dýchaním, ktoré sa prejavujú kašľom. Dýchanie suchého a studeného vzduchu spôsobuje problémy najmä astmatikom.

Pery

Pokožka na perách sa v dôsledku chladného počasia vysušuje a praská.

Svaly

Svaly sa svojím sťahovaním snažia vytvárať energiu a cirkulovať krv, čo vedie k triaške. Po dlhšej dobe sú však menej koordinované a nie sú schopné regulovať ani základné pohyby.

Krvné cievy

V studenom počasí dochádza k ich sťahovaniu. Hormóny uvoľňované hypotalamom regulujú činnosť ciev tak, aby bola udržiavaná teplota najmä v životne dôležitých orgánoch. Preto nám pri dlhšom pôsobení chladného počasia ako prvé vychladnú ruky a nohy.

Koža

V chladnom počasí môže na pokožke vzniknúť urtikária. Ide o alergickú reakciu, ktorá sa prejavuje červenými vyrážkami.

Močový systém

Pôsobenie dlhodobého chladu odfiltruje z krvi viac tekutín. Výsledkom je častejšia návšteva toalety. Prejaví sa najmä vtedy, keď sa z chladu dostaneme do tepla.

Účinky chladu na naše telo by sme nemali podceňovať a je potrebné čo najviac sa pred ním brániť. Najúčinnejšími prostriedkami sú: