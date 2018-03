Výstraha pre vysokohorských turistov: V Tatrách stále platí lavínová hrozba

Za posledný deň napadlo v našich horách do päť centimetrov nového prachového snehu. Po predchádzajúcom oteplení je povrch pokrývky na mnohých miestach dobre spevnený. Na záveterných stranách najvyšších polôh, hlavne vo východnom sektore a v úzkych žľaboch a terénnych depresiách, sa stále nachádzajú nafúkané dosky a vankúše, ktorých stabilita je nízka. Na týchto svahoch sa lokálne nachádzajú vrstvy hranato-zrnného snehu.

"Ich uvoľnenie je možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení. Pri oteplení počas dňa sa môžu ojedinele objaviť aj samovoľné lavíny a splazy, hlavne na južných svahoch stredných polôh, prípadne na trávnatom podklade vo Fatrách," upozornil Krajčí.

Sobotné ráno na horách bolo zamračené so snežením, v nižších polohách so slabým dažďom. Teploty sa pohybovali od mínus siedmich stupňov Celzia na vrcholoch hôr po nula stupňov Celzia na podhorí. Na hrebeňoch fúkal mierny, prevažne juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 14 metrov za sekundu.

Nový sneh je vetrom prenášaný na východne orientované svahy. Na hrebeňoch a vrcholoch, kde sneh ochladzoval silný vietor, je povrch snehovej pokrývky veľmi tvrdý, miestami až ľadový. V severnom sektore sa vplyvom predchádzajúcich silných mrazov nachádzajú nestabilné snehové útvary predovšetkým hranato-zrnného snehu.

Oteplenie v predchádzajúcich dňoch spôsobilo postupné sadanie snehovej pokrývky, na povrchu snehu sa vytvorila na mnohých miestach kôra, ktorá pozitívne ovplyvňuje stabilitu snehovej pokrývky. Na vrcholoch hôr a na hrebeňoch si sneh zachováva tvrdý až ľadový povrch. Povrch snehovej pokrývky je miestami pokrytý piatimi centimetrami nového snehu. V stredných polohách a na podhorí je sneh už vplyvom oteplenia vlhký.