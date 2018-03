Osudný tandemový zoskok parašutistu (†46) a jeho žiaka: Neotvoril sa padák, nastal horor

Nehoda, ktorá otriasla parašutistickým centrom Black Knights v anglickom Cockerhame, sa odohrala ešte minulý rok v apríli. Zo smrti 46-ročného inštruktora Carla Marsha sa doteraz nedokáže spamätať ani jeho rodina ani kolegovia. "Mal za sebou 1150 skokov. Chodili sme na súťaže a prehliadky po celom svete. Bol skúsený, zodpovedný a nikdy zbytočne neriskoval," hovoria jeho známi.

Carl sa venoval parašutizmu celý život a jeho koníček sa mu stal aj osudným. Dojímavé na jeho príbehu je najmä to, že v posledných chvíľach svojho života sa postaral o to, aby jeho žiak Dominic Leeds, s ktorým vykonával tandemový zoskok, prežil a v pohode pristál na pevnej zemi.

"Vyskočili sme, keď bolo lietadlo dva a pol kilometra nad zemou. Komunikovali sme, všetko išlo podľa plánu," spomína si Dominic. "Pamätám si prelet cez nejaký mrak a pod nami boli ďalšie dva padáky. Carl mi povedal, že nás bude manévrovať iným smerom, aby sme sa bezpečne dostali na zem." Inštruktor mal vraj celú situáciu pod kontrolou, ale keď sa odpojili a on dal Leedsovi pokyn, aby otvoril svoj hlavný padák, nešlo to a on začal padať voľným pádom. "Kričal, aby som otvoril rezervný, znovu sme sa spojili a on odpojil ten, s ktorým som mal problémy. Ešte ma stihol naviesť správnym smerom a pustil ma."

Carl druhý zľava

Keď sa potom mladík pozrel hore, uvidel, ako sa pokazený padák omotal okolo Marshových nôh a špirálovitým pohybom ho nekontrolovateľne ťahal k zemi. "Vôbec to nedokázal ovládať. Pravdepodobne bol v bezvedomí. Bolo to strašné. Keby mi ten padák neodpojil, mohlo sa niečo podobné stať mne." Celá tragédia sa odohrala pred očami Carlovho syna, ktorý pracoval na letisku a videl aj to, ako otcovo nehybné telo dopadlo na zem. "Bol to ten najlepší otec, akého som mohol mať. Vždy bol taký, že viac myslel na iných, ako na seba. Nedokážem si pripustiť, že je mŕtvy," okomentoval smutnú udalosť.

Vyšetrovateľ vo svojej správe uviedol, že parašutista nebol schopný ovládať svoje telo kvôli špirálovitému pohybu, ktorý ho ťahal k zemi. Pravdepodobne upadol do bezvedomia a smrteľne sa zranil po dopade na zem. "Tento čin môžem označiť ako odraz jeho charakteru a postoja k hodnotám, pretože zachránil život svojho žiaka, pričom ohrozil ten svoj," uviedol vyšetrovateľ.